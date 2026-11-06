Vietsovpetro và Hóa dầu Long Sơn trao đổi kinh nghiệm quản trị nhân sự và công tác HSE

Ngày 4/11/2026, Liên doanh Vietsovpetro đã đón tiếp đoàn công tác Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về quản trị nguồn nhân lực và công tác an toàn, sức khỏe, môi trường (HSE) tại trụ sở Liên doanh. Đoàn LSP gồm đại diện các bộ phận nhân sự, chiến lược và chính sách nhân sự, hệ thống quản lý tích hợp, an toàn - sức khỏe - an ninh - môi trường và phát triển năng lực vận hành; về phía Vietsovpetro có đại diện Phòng Tổ chức Nhân sự và Phòng An toàn - Sức khỏe - Môi trường tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn LSP tham quan Phòng Truyền thống, tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển và những thành tựu của Vietsovpetro.

Tại Phòng Truyền thống Vietsovpetro, đoàn LSP đã tham quan, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển cùng những dấu mốc, thành tựu nổi bật của Liên doanh. Đoàn cũng tìm hiểu hoạt động giám sát, phối hợp và điều hành sản xuất của Vietsovpetro tại Trung tâm Điều độ sản xuất, trong môi trường khai thác dầu khí vốn đòi hỏi tính liên tục và yêu cầu cao về an toàn.

Đoàn tham quan Trung tâm Điều độ sản xuất, tìm hiểu công tác giám sát và điều hành hoạt động sản xuất của Vietsovpetro.

Vietsovpetro đã giới thiệu với đoàn LSP những đặc thù của mô hình Liên doanh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực xuyên suốt vòng đời người lao động: từ hoạch định, tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí sử dụng đến đào tạo, phát triển nghề nghiệp, đánh giá, thực hiện chế độ, chính sách, phúc lợi và giải quyết chế độ nghỉ hưu.

Đơn vị cũng thông tin về công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài; quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực kế cận, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Bên cạnh các hoạt động quản lý nhân sự hiện hành, Vietsovpetro còn chia sẻ định hướng từng bước chuyển từ hành chính nhân sự sang quản trị nguồn nhân lực thông qua xây dựng khung năng lực, quản trị tri thức, đổi mới công tác đánh giá hiệu suất và số hóa quản trị nhân sự. Hai bên đã trao đổi thêm về kinh nghiệm, cách làm cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai tại mỗi đơn vị.

Đại diện Vietsovpetro và LSP trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực và phát triển đội ngũ.

Về an toàn, sức khỏe và môi trường (HSE), đại diện Vietsovpetro và LSP cùng trao đổi cách thức tổ chức công tác HSE, triển khai các yêu cầu an toàn trong hoạt động sản xuất, đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực an toàn cho người lao động. Những chia sẻ thực tiễn giúp đội ngũ chuyên môn của hai bên có thêm kinh nghiệm để tham khảo, vận dụng phù hợp với đặc thù vận hành của từng doanh nghiệp.

Các phiên trao đổi chuyên môn về công tác an toàn, sức khỏe, môi trường (HSE).

Hoạt động lần này tiếp nối chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về gắn kết người lao động giữa Vietsovpetro và LSP diễn ra trước đó vào tháng 9/2026. Nội dung trao đổi được mở rộng sang quản trị nhân sự trong suốt vòng đời nghề nghiệp, phát triển đội ngũ và công tác HSE, qua đó tạo thêm cơ hội để các bộ phận chuyên môn của hai bên học hỏi trực tiếp từ kinh nghiệm của nhau.

Đoàn LSP tại Phòng Truyền thống Vietsovpetro

Qua chuyến thăm và làm việc, Vietsovpetro và LSP tiếp tục tăng cường kết nối, hợp tác giữa các bộ phận chuyên môn; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm có thể góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc an toàn tại mỗi đơn vị.