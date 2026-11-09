Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26, sớm hơn kế hoạch 36 ngày

Công trình đưa vào khai thác sớm hơn 36 ngày so với kế hoạch đã được Hội đồng Hai phía thông qua trước đó.

Dự án BK-26 bao gồm các hạng mục chính: xây dựng giàn đầu giếng BK-26, cầu dẫn kết nối với giàn MSP-8, cải hoán giàn MSP-8 để tiếp nhận và xử lý sản phẩm từ BK-26, cùng việc di dời tuyến cáp điện ngầm MSP8-MSP4. Việc đưa giàn BK-26 vào vận hành góp phần bổ sung nguồn sản lượng dầu quan trọng, phục vụ mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và duy trì sản lượng ổn định trong các năm tiếp theo.

Vietsovpetro cho biết thêm, việc thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị được triển khai cho dự án từ tháng 1/2025 và dự án chính thức khởi công ngày 29/12/2025. Khối chân đế hoàn thành chế tạo, nghiệm thu trên bờ ngày 24/4/2026 và hoàn thành lắp đặt trên biển ngày 17/5/2026. Khối thượng tầng cùng cầu dẫn được hoàn thành chế tạo, nghiệm thu trên bờ ngày 8/9/2026 và hoàn thiện lắp đặt trên biển ngày 15/9/2026.

Ngày 3/11/2026, Hội đồng nghiệm thu Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu tổng thể và ban hành quyết định đưa công trình vào sử dụng từ ngày 5/11/2026, đánh giá dự án đạt chất lượng cao và an toàn tuyệt đối.

Thành công trong việc đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn BK-26 trước thời hạn tiếp tục khẳng định năng lực toàn diện của Vietsovpetro trong chuỗi thực hiện các dự án phát triển mỏ từ nghiên cứu địa chất, thiết kế mỏ, khoan khai thác đến thiết kế kỹ thuật, mua sắm, chế tạo và lắp đặt công trình (EPCI). Kết quả này tiếp tục chứng minh thế mạnh của Liên doanh trong việc phát triển các mỏ nhỏ và mỏ cận biên với chi phí tối ưu. Sản lượng dầu bổ sung từ BK-26 góp phần giúp Liên doanh phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách Nhà nước Việt Nam.

Dòng dầu đầu tiên từ BK-26 ghi dấu nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể lao động quốc tế Việt – Nga, đồng thời là kết quả thiết thực chào mừng 45 năm Ngày thành lập Vietsovpetro (19/11/1981 – 19/11/2026) và 65 năm Ngày truyền thống Petrovietnam (27/11/1961 – 27/11/2026).