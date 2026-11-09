Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26 sớm 36 ngày

Theo kế hoạch được Hội đồng Hai phía thông qua, giàn BK-26 dự kiến đón dòng dầu đầu tiên vào ngày 15/12/2026. Việc đưa giàn vào khai thác sớm giúp bổ sung sản lượng dầu, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và duy trì sản lượng trong những năm tiếp theo.

Khoảnh khắc đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26

Dự án gồm giàn đầu giếng BK-26 và cầu dẫn kết nối với giàn MSP-8. Trong phạm vi dự án, giàn MSP-8 được cải hoán để tiếp nhận và xử lý sản phẩm từ BK-26, đồng thời tuyến cáp điện ngầm MSP8-MSP4 được di dời.

Vietsovpetro bắt đầu triển khai thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị từ tháng 01/2025, sau đó khởi công dự án ngày 29/12/2025. Khối chân đế hoàn thành chế tạo và nghiệm thu trên bờ ngày 24/04/2026, đến ngày 17/05/2026 hoàn thành lắp đặt trên biển. Khối thượng tầng và cầu dẫn hoàn thành chế tạo, nghiệm thu trên bờ ngày 08/09/2026. Đến ngày 15/09/2026, khối thượng tầng được lắp đặt và hoàn thiện trên biển.

Giàn BK-26

Giàn MSP-8 được cải hoán để tiếp nhận và xử lý sản phẩm từ BK-26.

Ngày 03/11/2026, Hội đồng nghiệm thu Vietsovpetro tiến hành nghiệm thu tổng thể công trình BK-26 và đánh giá dự án hoàn thành bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. Quyết định đưa công trình vào sử dụng được ban hành ngày 05/11/2026.

Việc đón dòng dầu đầu tiên từ BK-26 sớm hơn kế hoạch cho thấy năng lực triển khai các dự án phát triển mỏ của Vietsovpetro, từ nghiên cứu địa chất, thiết kế mỏ, khoan khai thác đến thiết kế kỹ thuật, mua sắm vật tư, thiết bị, chế tạo và lắp đặt công trình (EPCI). Kết quả này tiếp tục khẳng định thế mạnh của Liên doanh trong phát triển các mỏ nhỏ, cận biên với chi phí tối ưu.

Sản lượng dầu bổ sung từ BK-26 góp phần giúp Vietsovpetro phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đồng thời đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước Việt Nam.

Chuyên gia, kỹ sư Vietsovpetro theo dõi thông số FO trên hệ thống SCADA giàn BK-26

Dòng dầu đầu tiên từ BK-26 ghi dấu nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của tập thể lao động quốc tế Việt - Nga. Đây cũng là kết quả thiết thực chào mừng 45 năm Ngày thành lập Vietsovpetro (19/11/1981 - 19/11/2026) và 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2026).