Vietravel sắp mở công ty tại Ấn Độ với 100% vốn VTR

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel với phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam, hôm 26/9.

Theo ông Kỳ, Vietravel có quyết định chấm dứt liên doanh tại Ấn Độ và đang làm thủ tục giải thể pháp nhân Viet India Travel Private Limited để hướng tới kế hoạch thành lập doanh nghiệp riêng, với 100% vốn của Vietravel. Dự kiến sẽ triển khai vào năm 2027.

Vietravel là một trong những doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam. Ảnh minh họa.

Trước đó, HĐQT Vietravel đã thông qua việc chấm dứt Thỏa thuận liên doanh ký ngày 26/2/2025 với Turnkey Infotech Solutions Private Limited, đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý để giải thể Viet India Travel Private Limited.

Cùng với đó, Vietravel sẽ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 30/9/2024.

Tổng Giám đốc Trần Đoàn Thế Duy được giao trực tiếp đàm phán, ký các văn bản và xử lý thủ tục giải thể theo quy định của cơ quan quản lý hai nước.

Điều đáng chú ý là khoản đầu tư này có quy mô tương đối nhỏ trong tổng danh mục của Vietravel. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp sở hữu 51% vốn Viet India Travel, tương ứng giá trị vốn góp khoảng 1,29 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vietravel đang có 11 công ty con và 5 công ty liên doanh, liên kết, với tổng giá gốc các khoản đầu tư khoảng 567,5 tỷ đồng. Trong số này, 443,4 tỷ đồng nằm tại nhóm công ty con và 124,1 tỷ đồng tại các công ty liên doanh, liên kết.

Trước đó, Vietravel từng xem việc thành lập liên doanh tại Ấn Độ là bước đi nhằm khai thác thị trường được đánh giá có nhiều tiềm năng, với định hướng cung cấp các dịch vụ từ du lịch nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa đến tổ chức sự kiện, hội nghị.

Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm sâu

Bức tranh tài chính bán niên 2026 của Vietravel cho thấy một nghịch lý khá rõ. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VTR đạt 3.685 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thậm chí tăng 28%, lên khoảng 246,7 tỷ đồng.

Nhưng càng đi xuống cuối báo cáo, mức tăng trưởng càng bị thu hẹp. Lợi nhuận trước thuế chỉ còn 6,21 tỷ đồng, giảm 35%. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,29 tỷ đồng, giảm tới 81% so với nửa đầu năm 2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các khoản chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh tăng mạnh. Trong đó, chi phí bán hàng tăng tới 59%, lên 32,3 tỷ đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng 75%, lên 4,9 tỷ đồng, do doanh nghiệp thực hiện tạm trích thuế.

Áp lực cuối năm gia tăng

Theo kế hoạch năm 2026, Vietravel đặt mục tiêu doanh thu 8.071 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng.

Sau 6 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu, nhưng lợi nhuận trước thuế mới đạt khoảng 16% mục tiêu cả năm.

Như vậy, bài toán của Vietravel trong phần còn lại của năm 2026 không chỉ duy trì tăng trưởng doanh thu, mà còn phải kiểm soát chi phí và cải thiện biên lợi nhuận nếu muốn tiến gần các mục tiêu đã đặt ra.

Trong bối cảnh đó, việc khép lại khoản đầu tư liên doanh tại Ấn Độ là một thay đổi đáng chú ý trong chiến lược mở rộng ra nước ngoài của Vietravel. Dù xét về giá trị vốn góp, đây chỉ là một khoản tương đối nhỏ trong toàn bộ danh mục đầu tư của doanh nghiệp.