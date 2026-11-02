Vietravel: Hơn nửa tài sản nằm ở các khoản phải thu

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CTCP Du lịch Vietravel (UPCOM: VTR) ghi nhận doanh thu thuần 5.763 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,7 tỷ đồng.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của Vietravel đạt 2.077 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 4%.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp 137 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính 16 tỷ đồng, chi phí bán hàng 21 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 107 tỷ đồng đã khiến Vietravel lỗ thuần 431 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026 tổng tài sản của Vietravel đạt 2.910 tỷ đồng, giảm 43 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.498 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng lên 565 tỷ đồng, còn khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng lên 510 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, phải thu ngắn hạn khác giảm xuống 550 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần như đi ngang, ở mức 128 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong khoản mục này Vietravel ghi nhận khoản phải thu 341 tỷ đồng từ CTCP Tập đoàn Vietravel đã quá hạn trên 1 năm với mức dự phòng phải thu khó đòi 96 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống 153 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm từ 112 tỷ đồng xuống 69 tỷ đồng. Trái ngược với xu hướng giảm của tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn của Vietravel tăng lên 693 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026.

Đáng chú ý, tài sản cố định tăng mạnh lên 151 tỷ đồng. Riêng tài sản cố định hữu hình tăng từ 20 tỷ đồng lên 141 tỷ đồng, trong khi nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng lên 334 tỷ đồng.

Một biến động khác nằm ở khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng từ 6 tỷ đồng lên 139 tỷ đồng. Trong đó danh mục đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết của Vietravel đã mở rộng đáng kể trong 9 tháng năm 2026.

Từ mức 2 tỷ đồng đầu năm, giá trị khoản mục này tăng lên 128 tỷ đồng tại cuối tháng 9 năm 2026 chủ yếu nhờ hai khoản đầu tư mới gồm 50 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Phát triển Vietravel và 76 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Tầm nhìn Chân trời.

Tại hai doanh nghiệp này, Vietravel lần lượt nắm giữ 45,45% và 34,55% vốn góp. Sau các khoản đầu tư mới, tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của doanh nghiệp tăng từ 6 tỷ đồng lên 139 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vietravel cho biết chưa xác định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư do chưa có hướng dẫn cụ thể về phương pháp xác định.

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 163 tỷ đồng xuống 71 tỷ đồng. Chi phí chờ phân bổ dài hạn cũng giảm xuống 294 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Vietravel đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 4% (Ảnh: Vietravel).

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Vietravel đạt 2.123 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 1.917 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng lên 206 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm xuống 591 tỷ đồng. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng lên 103 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 9/2026 đạt 787 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ dương 3 tỷ đồng sang âm 11 tỷ đồng.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong hoạt động đầu tư của Vietravel là việc doanh nghiệp quyết định chấm dứt liên doanh tại Ấn Độ sau chưa đầy 2 năm triển khai. Theo thông tin được công bố hồi tháng 9/2026, HĐQT Vietravel đã thông qua việc chấm dứt thỏa thuận liên doanh với Turnkey Infotech Solutions Private Limited. Đồng thời tiến hành thủ tục giải thể Viet India Travel Private Limited và chấm dứt dự án đầu tư tại thị trường này.

Viet India Travel Private Limited được thành lập vào cuối năm 2024, trong đó Vietravel nắm giữ 51% vốn góp. Tại thời điểm cuối năm 2025, giá gốc khoản đầu tư này được ghi nhận ở mức 1,294 tỷ đồng.

Đáng chú ý, việc giải thể pháp nhân tại Ấn Độ không đồng nghĩa Vietravel rút khỏi thị trường này. Trước đó vào tháng 5/2026, doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với MakeMyTrip - nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Ấn Độ.