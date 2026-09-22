Vietravel chấm dứt liên doanh tại Ấn Độ, lợi nhuận bán niên giảm 81%

Theo công bố của Vietravel, HĐQT công ty đã thông qua việc chấm dứt Thỏa thuận liên doanh ký ngày 26/2/2025 với Turnkey Infotech Solutions Private Limited, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý để giải thể Viet India Travel Private Limited. Tổng giám đốc Trần Đoàn Thế Duy được giao xử lý các thủ tục liên quan tại Việt Nam và Ấn Độ.

Vietravel ghi nhận doanh thu tăng trong nửa đầu năm 2026, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm tới 81%.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, Vietravel sở hữu 51% tại Viet India Travel Private Limited, với giá trị vốn góp khoảng 1,29 tỷ đồng. Con số này khá nhỏ nếu đặt cạnh tổng giá gốc danh mục đầu tư của Vietravel. Tính đến cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp có 11 công ty con và 5 công ty liên doanh, liên kết, với tổng giá gốc các khoản đầu tư 567,5 tỷ đồng.

Do đó, việc rút khỏi liên doanh tại Ấn Độ không phải biến số lớn nhất đối với kết quả tài chính bán niên. Đáng chú ý hơn là khả năng chuyển hóa tăng trưởng doanh thu thành lợi nhuận của doanh nghiệp.

BCTC bán niên 2026 cho thấy Vietravel đạt 3.685 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 246,7 tỷ đồng, tăng 28%.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại giảm 35%, xuống còn 6,21 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,29 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chính đến từ sự gia tăng các khoản chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong đó, chi phí bán hàng tăng 59%, lên 32,3 tỷ đồng. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cũng tăng 75%, lên 4,9 tỷ đồng do công ty thực hiện tạm trích thuế thu nhập doanh nghiệp.

Diễn biến này cho thấy dù doanh thu và lợi nhuận gộp cùng tăng, phần lợi nhuận cuối cùng vẫn chịu sức ép lớn từ các khoản chi phí. Đây là biến số đáng theo dõi đối với doanh nghiệp trong nửa cuối năm, khi phải cải thiện hiệu quả hoạt động để tiến gần hơn tới mục tiêu cả năm.

Năm 2026, Vietravel đặt kế hoạch doanh thu 8.071 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 46% kế hoạch doanh thu nhưng mới đạt khoảng 16% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Như vậy, để hoàn thành kế hoạch, doanh nghiệp cần tạo ra khoảng 33,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa cuối năm.

Trên thị trường, cổ phiếu VTR đang giao dịch ở vùng giá dưới 10.000 đồng/cp. Thanh khoản của VTR nhìn chung ở mức khá thấp. Trong những phiên gần đây, khối lượng giao dịch dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn cổ phiếu.

Biên độ 52 tuần của VTR được ghi nhận từ 8.400 đồng đến 17.700 đồng/cp. Như vậy, mức giá hiện tại vẫn nằm khá xa vùng cao nhất trong 52 tuần, trong khi thanh khoản chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Đáng chú ý, diễn biến trên thị trường xuất hiện cùng thời điểm doanh nghiệp có một số động thái liên quan đến cổ phiếu. Ngày 19/8, Vietravel đăng ký mua lại 320.795 cổ phiếu, theo thông tin công bố trên HNX.

Ngoài ra, Kế toán trưởng La Huệ đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VTR trong thời gian từ 23/9 đến 22/10/2026, nhằm mục đích đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu. Trước giao dịch, bà La Huệ sở hữu 83.791 cổ phiếu, tương đương 0,13% vốn Vietravel.

Các giao dịch này là những thông tin riêng biệt với kết quả kinh doanh và không thể hiện trực tiếp diễn biến giá trong tương lai. Tuy nhiên, đây là những dữ liệu đáng chú ý khi theo dõi cung - cầu đối với cổ phiếu VTR.

Tháng 5/2026, Vietravel ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với MakeMyTrip, nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Ấn Độ, nhằm mở rộng các kênh tiếp cận và phát triển sản phẩm dành cho du khách Ấn Độ đến Việt Nam. Vietravel cho biết sẽ tập trung vào các dòng sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm và giải trí, đồng thời triển khai các chương trình phù hợp với nhu cầu của thị trường này.

Trong tháng 6/2026, Vietravel tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến và kết nối tại Ấn Độ. Từ ngày 8-12/6, doanh nghiệp triển khai đào tạo cho đội ngũ MakeMyTrip Holidays & MICE, tổ chức các seminar với wedding planner tại Ấn Độ và mở rộng kết nối với các đối tác trong lĩnh vực MICE, leisure và luxury travel.

Những động thái này được Vietravel giới thiệu là một phần trong định hướng khai thác dài hạn thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, đến ngày 18/9, doanh nghiệp công bố chấm dứt thỏa thuận liên doanh với Turnkey Infotech Solutions Private Limited và thực hiện thủ tục giải thể Viet India Travel Private Limited.

Việc chấm dứt một pháp nhân liên doanh không đồng nghĩa Vietravel rút hoàn toàn khỏi thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy doanh nghiệp đã thay đổi phương thức hiện diện tại thị trường mà chỉ vài tháng trước đó vẫn được đẩy mạnh xúc tiến và tìm kiếm đối tác.