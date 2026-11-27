Quyết định được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2027, đồng thời thị trường du lịch Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà phục hồi và mở rộng.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh được giao phụ trách các lĩnh vực tiếp thị, truyền thông, phát triển kinh doanh trên nền tảng số và thương mại điện tử.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm định hướng chiến lược phát triển thương hiệu, nghiên cứu thị trường, phát triển kênh kinh doanh trực tuyến, mở rộng hợp tác với các nền tảng phân phối trong nước và quốc tế, ứng dụng dữ liệu khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả tiếp thị và tối ưu chuyển đổi.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh (sinh năm 1991) giữ chức Phó Tổng giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 1/12/2026.

Bà Khanh tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT, có gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị, truyền thông, quản trị thương hiệu và trải nghiệm khách hàng.

Trước khi được bổ nhiệm, bà là Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời giữ chức Giám đốc Ban tiếp thị truyền thông Vietravel.

Cùng với việc bổ nhiệm nhân sự điều hành, Hội đồng quản trị Vietravel đã thống nhất thông qua báo cáo ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2026. Theo số liệu báo cáo, doanh nghiệp ước đạt 8.067 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận gộp ghi nhận 748 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng với quy mô phục vụ đạt 965.669 lượt khách.

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện của năm 2026, Hội đồng quản trị phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2027 với mức tăng trưởng cao hơn. Cụ thể, Vietravel đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.027 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với mức ước thực hiện năm 2026, trong khi lợi nhuận gộp kỳ vọng đạt 950 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng, tăng lần lượt khoảng 27% và 67%.

Ngoài các chỉ tiêu tài chính, Hội đồng quản trị Vietravel cũng thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với 22 bên liên quan trong năm 2027. Danh sách các đối tác thuộc nhóm này bao gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Vietravel (cổ đông lớn của doanh nghiệp), các công ty con cùng những tổ chức có liên quan đến người nội bộ.

Nội dung các giao dịch với bên liên quan chủ yếu xoay quanh hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thuê và cho thuê tài sản. Bên cạnh đó, các bên cũng triển khai hoạt động hợp tác kinh doanh, đầu tư cũng như thực hiện thu hộ, chi hộ các khoản chi phí phục vụ quá trình hợp tác và vận hành thường xuyên.