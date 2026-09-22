Vietravel Airlines tiếp nhận tàu bay mới

Vietravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321. Ảnh: Mỹ Yến.

Tàu bay Airbus 321 mang số hiệu VN-A292 được thiết kế với cấu hình 228 ghế, dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/10 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định.

Đại diện Vietravel Airlines khẳng định, việc bổ sung tàu bay mới sẽ giúp Vietravel Airlines gia tăng nguồn cung, tối ưu lịch bay và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành, qua đó mang đến cho hành khách thêm lựa chọn về hành trình và khung giờ bay trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đội tàu bay mới giúp hãng nâng cao năng lực phục vụ trên các đường bay hiện hữu, tăng tính ổn định của lịch khai thác, đồng thời tạo dư địa để mở thêm các kết nối mới trong nước và quốc tế.

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay cuối năm, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác hai đường bay TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa từ ngày 1/10/2026. Ở thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội – Thâm Quyến (Trung Quốc), nối tiếp đường bay TP Hồ Chí Minh - Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2026.

Việc đồng thời bổ sung tàu bay và mở rộng mạng bay giúp Vietravel Airlines tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch; đồng thời chủ động hơn về nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu đi lại dự kiến tăng cao vào những tháng cuối năm.

Tàu bay Airbus 321 mang số hiệu VN-A292 dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1/10 tới. Ảnh: Mỹ Yến.

Cũng theo đại diện Vietravel Airlines, sự kiện đón tàu bay VN-A292 đánh dấu bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi và mở rộng quy mô của hãng kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024. Việc liên tục bổ sung năng lực khai thác trong năm 2026 tạo nền tảng để hãng từng bước mở rộng mạng bay, nâng cao mức độ chủ động trong vận hành và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Đáng chú ý, kế hoạch tăng quy mô đội tàu trong năm 2026 đang được Vietravel Airlines triển khai song song với việc chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn. Mới đây, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới nhằm mở rộng đội tàu và nâng cao năng lực khai thác, các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.