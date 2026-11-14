Vietravel Airlines mở đường bay Hà Nội-Thâm Quyến; kiện toàn năng lực quản trị

Hãng hàng không Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Thâm Quyến theo tần suất hằng ngày, thời gian bay 1 giờ 50 phút. (Ảnh: MỸ YẾN)

Việc hiện diện tại Thâm Quyến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giúp Vietravel Airlines hình thành trục kết nối từ hai trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam tới một trong những đô thị trọng điểm của Vùng Vịnh Lớn GBA, đồng thời mở rộng khả năng kết nối phục vụ du lịch, công tác, thương mại và đầu tư.

Đại diện Vietravel Airlines chia sẻ: “Với sự hiện diện tại Thâm Quyến từ cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi hướng tới xây dựng mạng bay quốc tế kết nối những nơi có dòng khách, dòng thương mại và tiềm năng tăng trưởng dài hạn; qua đó tạo thêm lựa chọn di chuyển và mở rộng cơ hội hợp tác, giao thương giữa hai nước”.

Hành khách làm thủ tục trên chuyến bay Hà Nội-Thâm Quyến. (Ảnh: MỸ YẾN)

Đường bay Hà Nội-Thâm Quyến được khai thác hằng ngày với thời gian bay khoảng 1 giờ 50 phút, ngay trước thềm các hoạt động cấp cao APEC 2026 diễn ra tại Thâm Quyến, với Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 18-19/11. Từ Thâm Quyến, hành khách Trung Quốc có thêm lựa chọn đến Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục hành trình trên mạng bay nội địa của Vietravel Airlines tới các trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang (Cam Ranh), Đà Lạt, Buôn Ma Thuột cùng nhiều điểm đến khác.

Ở chiều ngược lại, hành khách Việt Nam có thêm kết nối trực tiếp tới Thâm Quyến, một trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo và thương mại lớn của Trung Quốc, đồng thời có điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn với các đô thị khác trong khu vực GBA. Việc phát triển đồng thời hai đường bay giúp mở rộng độ phủ của Vietravel Airlines tại thị trường Trung Quốc, đồng thời gia tăng khả năng phân phối dòng khách hai chiều giữa các trung tâm kinh tế, du lịch của Việt Nam với khu vực phía Nam Trung Quốc.

Vietravel Airlines dự kiến tiếp tục phát triển các đường bay tới Trùng Khánh và Côn Minh. Khi hoàn thành kế hoạch, tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đạt gần 30 chuyến/tuần. Trên nền tảng nguồn lực và định hướng phát triển mới, hãng từng bước củng cố năng lực khai thác, gia tăng đội tàu, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hãng đang triển khai lộ trình tái định vị thương hiệu, dự kiến hoàn thiện trong năm 2027, nhằm đồng bộ chiến lược kinh doanh, mạng bay, trải nghiệm dịch vụ và hệ thống nhận diện với giai đoạn phát triển mới của hãng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Quang Dũng. (Ảnh: MỸ YẾN)

Trong quá trình này, Vietravel Airlines tiếp tục kiện toàn năng lực quản trị. Mới đây, hãng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị. Trước đây, ông Dũng từng giữ chức vụ Chủ tịch Bamboo Airways, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC và nhiều vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp lớn khác. Với kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và hàng không, việc bổ sung nhân sự lãnh đạo được kỳ vọng tăng cường sự kết nối giữa định hướng của Hội đồng quản trị và hoạt động triển khai thực tế trong giai đoạn hãng mở rộng quy mô.