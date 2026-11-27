Hành khách mệt mỏi ra khỏi máy bay lần thứ hai giữa đêm 26/11/2027. Ảnh: Hà An/Bnews/vnanet.vn

Liên quan đến phản ảnh các chuyến bay của Vietravel Airlines điều chỉnh lịch khai thác gây ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách trong ngày 26/11 và 27/11, hãng đã phản hồi xin lỗi đến các hành khách.

"Đằng sau mỗi chuyến bay là những lịch trình, công việc và dự định đã được sắp xếp từ trước. Việc phải chờ đợi hay thay đổi lịch trình đã gây ra không ít bất tiện và ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách, Vietravel Airlines chân thành xin lỗi hành khách vì những bất tiện và trải nghiệm chưa trọn vẹn này", Vietravel Airlines thông báo chính thức trên fanpage của hãng.

Vietravel Airlines cho biết đang tích cực phối hợp giữa các bộ phận Khai thác, Dịch vụ và Chăm sóc khách hàng trong việc cập nhật thông tin, chủ động hỗ trợ và xử lý những tình huống phát sinh.

Hãng cũng đang rà soát từng trường hợp bị ảnh hưởng để bảo đảm quyền lợi của hành khách và có thêm những phương án hỗ trợ phù hợp.

"An toàn luôn là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu trong mọi chuyến bay", Vietravel Airlines khẳng định và ghi nhận: "Sự chủ động, kịp thời trong thông tin và chu đáo trong phục vụ là những điều rất quan trọng. Mọi ý kiến đóng góp, kể cả những chia sẻ chưa hài lòng, bởi đó là cơ hội để Hãng nhìn nhận những điều còn thiếu sót và cải thiện chất lượng phục vụ mỗi ngày".

Trao đổi với phóng viên TTXVN chiều 27/11, đại diện Vietravel Airlines cho hay, nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cuối năm, hãng đang tích cực bổ sung tàu bay vào đội bay, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bổ sung nguồn lực để nâng cao năng lực khai thác. Các bộ phận liên quan của hãng cũng tăng cường phối hợp và xây dựng các phương án dự phòng, nỗ lực bảo đảm tối đa quyền lợi di chuyển của hành khách trong giai đoạn cao điểm Tết Đinh Mùi 2027.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tối 26/11 đến rạng sáng 27/11, hành khách trên chuyến bay VU 212 của hãng hàng không Vietravel Airlines khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội đã bị "bỏ rơi" giữa đêm tại sân bay Đà Nẵng mà không có sự hỗ trợ cần thiết của hãng bay. Nhiều hành khách phải nằm vạ vật tại sân bay với hy vọng mua được chuyến máy bay sớm nhất của các hãng hàng không khác./.