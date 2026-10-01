Vietravel Airlines khai trương đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh

Cảng hàng không Thọ Xuân thực hiện nghi thức phun vòi rồng chào đón khai trương đường bay mới.

Trong ngày khai trương, chuyến bay mang số hiệu VU1120 chở theo hàng trăm hành khách từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống Cảng Hàng không Thọ Xuân lúc 10 giờ 15 phút.

Đón chuyến bay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu đã tặng hoa, quà chúc mừng những hành khách đầu tiên; đồng thời tặng hoa chúc mừng cơ trưởng và phi hành đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tặng hoa chúc mừng những hành khách đầu tiên trong chuyến bay.

Việc Vietravel Airlines đưa đường bay Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh vào khai thác góp phần tăng thêm lựa chọn cho người dân, du khách; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong kết nối Thanh Hóa với TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối du lịch, thương mại, đầu tư, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế - xã hội giữa Thanh Hóa với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng những hành khách trong chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh tới Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và các đại biểu tặng hoa chúc mừng cơ trưởng và phi hành đoàn.

Trong thời gian đầu khai thác, Vietravel Airlines duy trì tần suất 1 chuyến bay/ngày trên đường bay Thanh Hóa -TP Hồ Chí Minh và ngược lại.