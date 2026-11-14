Vietravel Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Thâm Quyến

Đường bay Hà Nội - Thâm Quyến được đưa vào khai thác hàng ngày từ 14/11. Ảnh: VU

Đại diện Vietravel Airlines cho biết đường bay Hà Nội - Thâm Quyến được đưa vào khai thác từ ngày 14/11, với tần suất một chuyến mỗi ngày và thời gian bay khoảng 1 giờ 50 phút.

Đây là đường bay thứ hai của hãng kết nối với Thâm Quyến, sau khi đưa vào khai thác đường bay TP.HCM - Thâm Quyến cách đây ba tháng. Việc mở thêm đường bay từ Hà Nội giúp hãng mở rộng kết nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam với Thâm Quyến, một đô thị trọng điểm thuộc Vùng Vịnh Lớn (GBA) của Trung Quốc.

Đường bay mới được khai trương trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2026, dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến trong hai ngày 18 - 19/11. Đại diện hãng hàng không khẳng định việc bổ sung kết nối trực tiếp tạo thêm lựa chọn di chuyển cho hành khách công vụ, doanh nhân và khách du lịch giữa hai thị trường.

Từ Thâm Quyến, hành khách có thể đến Hà Nội hoặc TP.HCM, sau đó tiếp tục nối chuyến trên mạng bay nội địa của Vietravel Airlines tới các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang (Cam Ranh), Đà Lạt và Buôn Ma Thuột. Ở chiều ngược lại, đường bay mới tạo thêm lựa chọn di chuyển trực tiếp cho hành khách Việt Nam tới Thâm Quyến, đồng thời mở rộng khả năng kết nối tới các đô thị khác trong khu vực GBA.

Sau đường bay Hà Nội - Thâm Quyến, Vietravel Airlines dự kiến tiếp tục phát triển các đường bay tới Trùng Khánh và Côn Minh. Nếu các kế hoạch này được triển khai, tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đạt gần 30 chuyến mỗi tuần.

Việc mở rộng mạng bay Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines tăng tốc phát triển sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group. Hãng đang từng bước bổ sung đội tàu bay, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu dài hạn.

Các dấu mốc gần đây của hãng gồm đưa tàu bay Airbus A321 thuộc sở hữu đầu tiên vào khai thác và ký thỏa thuận với Airbus về việc mua 50 tàu bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.

Bên cạnh đó, Vietravel Airlines đang triển khai lộ trình tái định vị thương hiệu, dự kiến hoàn thiện trong năm 2027. Ngày 9/11/2026, hãng cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Dũng làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị.