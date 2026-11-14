Vietravel Airlines khai trương đường bay Hà Nội – Thâm Quyến. Ảnh: Vietravel.

Đường bay Hà Nội - Thâm Quyến được khai thác hằng ngày, với thời gian bay khoảng 1 giờ 50 phút. Việc đưa tuyến bay vào hoạt động ngay trước thềm các hoạt động cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến, trong đó Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra ngày 18 và 19-11, góp phần bổ sung lựa chọn di chuyển cho hành khách công vụ, doanh nhân và khách du lịch giữa hai thị trường.

Theo đại diện Vietravel Airlines, việc khai thác đường bay từ cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Thâm Quyến nhằm hoàn thiện trục kết nối Việt Nam với một trong những trung tâm công nghệ, sản xuất và thương mại năng động của khu vực GBA, đồng thời mở rộng cơ hội giao thương, hợp tác và du lịch giữa hai nước.

Từ Thâm Quyến, hành khách Trung Quốc có thêm lựa chọn đến Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tiếp tục hành trình trên mạng bay nội địa của hãng tới các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang (Cam Ranh), Đà Lạt, Buôn Ma Thuột. Ở chiều ngược lại, hành khách Việt Nam có thêm đường bay thẳng đến Thâm Quyến, thuận tiện cho nhu cầu du lịch, công tác và kết nối với các đô thị thuộc khu vực phía Nam Trung Quốc.

Sau tuyến Hà Nội – Thâm Quyến, Vietravel Airlines dự kiến tiếp tục phát triển các đường bay đến Trùng Khánh và Côn Minh. Khi các tuyến theo kế hoạch được triển khai, tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Trung Quốc dự kiến đạt gần 30 chuyến mỗi tuần.

Việc mở rộng mạng bay Trung Quốc diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines tăng tốc phát triển sau khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group. Hãng đang từng bước bổ sung đội tàu, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã đưa máy bay Airbus A321 thuộc sở hữu đầu tiên vào khai thác và ký thỏa thuận với Airbus về kế hoạch mua 50 máy bay thế hệ mới, gồm 20 chiếc A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321.

Việc khai trương đường bay Hà Nội – Thâm Quyến là bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng thị trường quốc tế của Vietravel Airlines, hướng tới tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế, thương mại trong khu vực.