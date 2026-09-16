Vietravel Airlines đưa vào khai thác trở lại đường bay nội địa kết nối Hà Nội và Đà Lạt

Hơn 200 hành khách trên chuyến bay đầu tiên vào ngày khai thác trở lại của Vietravel Airlines. Ảnh VT

Đường bay Hà Nội – Đà Lạt sẽ được Vietravel Airlines khai thác với tần suất 01 chuyến khứ hồi/ngày. Đặc biệt, trên chuyến bay mang số hiệu VU1283 với hơn 200 hành khách vào ngày khai thác trở lại, hành khách được thưởng thức hương vị đậm đà của hạt điều rang muối cùng ly Trà hoa Atiso ủ lạnh mát lành — thay cho lời chào đón ngọt ngào trước khi bắt đầu chuyến khám phá thành phố ngàn hoa. Bên cạnh đó, hành khách còn được tham gia vào các hoạt động minigame sôi nổi để nhận những phần quà lưu niệm ý nghĩa từ Hãng.

Vietravel Airlines đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của đường bay Hà Nội – Đà Lạt, đặc biệt trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoàn tất dự án nâng cấp hạ tầng khu bay và mở cửa khai thác trở lại từ tháng 8 vừa qua. Việc nâng cấp đường cất hạ cánh và hệ thống sân đỗ không chỉ bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật cao hơn mà còn nâng cao đáng kể năng lực phục vụ hành khách. Đây chính là "thời điểm vàng" để Vietravel Airlines tái khôi phục đường bay, tạo đòn bẩy kết nối giao thương, du lịch giữa trung tâm kinh tế - chính trị phía Bắc và thành phố du lịch trọng điểm của vùng Tây Nguyên.

Vietravel Airlines liên tiếp mở rộng mạng đường bay nội địa. Ảnh VT

Chào mừng sự trở lại của đường bay kết nối hai điểm đến hàng đầu, Vietravel Airlines triển khai chuỗi chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho hành khách như bay giá vé chỉ từ 49K trong khung giờ từ 18h00 - 23h00 mỗi ngày, giảm 15% giá vé cơ bản cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn khác trên website chính thức của Hãng.

Đại diện Vietravel Airlines chia sẻ “Việc đưa trở lại khai thác đường bay kết nối Hà Nội – Đà Lạt nằm trong kế hoạch khai thác 6 tháng cuối năm của Vietravel Airlines. Đây không chỉ là hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tối ưu hóa mạng đường bay nội địa, mà còn thể hiện cam kết của Hãng trong việc đồng hành cùng tỉnh Lâm Đồng phục hồi và bứt phá ngành du lịch sau khi hạ tầng hàng không hoàn thiện.”

Bên cạnh việc khôi phục đường bay Hà Nội – Đà Lạt, Vietravel Airlines đang tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu bay và mạng đường bay nội địa trong thời gian tới. Dự kiến, Hãng sẽ chính thức tiếp nhận thêm tàu bay mới trong tháng 9, sẵn sàng nguồn lực để đưa vào khai thác hai đường bay mới kết nối TP. Hồ Chí Minh – Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh – Thanh Hóa từ tháng 10.

Đặc biệt, nhằm chuẩn bị cho bước phát triển đột phá và dài hạn, Vietravel Airlines vừa qua đã chính thức ký kết thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới với Tập đoàn Airbus. Thỏa thuận lịch sử này không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính và định hướng phát triển bền vững của Hãng, mà còn hứa hẹn nâng cao đáng kể năng lực phục vụ, mang đến cho hành khách những trải nghiệm bay hiện đại, an toàn và tiện nghi nhất trên mỗi hành trình.