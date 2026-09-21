Vietravel Airlines đón thêm tàu bay Airbus A321 cho cao điểm cuối năm

Vietravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 được thiết kế với cấu hình 228 ghế, dự kiến chính thức đưa vào khai thác từ ngày 1/10/2026 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định.

Việc tiếp nhận tàu bay Airbus A321 nằm trong lộ trình mở rộng quy mô đội tàu trong năm 2026 của Vietravel Airlines. Đội tàu bay mới giúp hãng nâng cao năng lực phục vụ trên các đường bay hiện hữu, tăng tính ổn định của lịch khai thác, đồng thời tạo dư địa để mở thêm các kết nối mới trong nước và quốc tế.

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay cuối năm, Vietravel Airlines dự kiến đưa vào khai thác hai đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa từ ngày 1/10/2026.

Ở thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc), nối tiếp đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2026.

Đội tàu bay sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng mạng đường bay nội địa dịp cuối năm. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Việc bổ sung tàu bay mới sẽ giúp Vietravel Airlines gia tăng nguồn cung, tối ưu lịch bay và nâng cao tính linh hoạt trong điều hành, qua đó mang đến cho hành khách thêm lựa chọn về hành trình và khung giờ bay trong giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao vào cuối năm.

Hiện Vietravel Airlines đã chính thức mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027 nhằm giúp hành khách chủ động lên kế hoạch về quê đoàn tụ và du xuân. Vé Tết được mở bán sớm với mức giá từ 68.000 đồng/chiều (chưa bao gồm thuế, phí), tùy hành trình, thời điểm và điều kiện áp dụng.

Bên cạnh việc bổ sung nguồn cung trong giai đoạn cao điểm, hãng cũng áp dụng chính sách vé linh hoạt đối với các hạng vé Tết, trong đó có lựa chọn đổi ngày bay hoặc đổi tên hành khách theo điều kiện áp dụng.

Chính sách này giúp khách hàng chủ động điều chỉnh hành trình khi kế hoạch di chuyển dịp Tết thay đổi. Thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức của Vietravel Airlines (vietravelairlines.com).