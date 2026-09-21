Vietravel Airlines đón thêm Airbus A321, tăng nguồn cung cho cao điểm cuối năm

Vietravel Airlines tiếp nhận tàu bay Airbus A321 mang số hiệu VN-A292.

Tàu bay Airbus A321 VN-A292 có cấu hình 228 ghế, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1-10-2026 sau khi hoàn tất các thủ tục kỹ thuật và khai thác theo quy định. Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng khả năng phục vụ trên các đường bay hiện hữu, chủ động hơn trong điều hành lịch bay và tạo thêm dư địa mở rộng mạng bay.

Trong kế hoạch mở rộng mạng bay cuối năm, Vietravel Airlines dự kiến khai thác hai đường bay TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa từ ngày 1-10-2026.

Tại thị trường quốc tế, hãng đang hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay thường lệ Hà Nội - Thâm Quyến (Trung Quốc), nối tiếp đường bay TP Hồ Chí Minh - Thâm Quyến đã được đưa vào khai thác từ tháng 8-2026.

Việc bổ sung tàu bay cùng thời điểm mở rộng mạng đường bay giúp hãng tăng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, du lịch, đồng thời chủ động hơn về nguồn cung khi nhu cầu đi lại tăng vào những tháng cuối năm.

Cùng với kế hoạch tăng đội tàu, Vietravel Airlines đã mở bán vé Tết Đinh Mùi 2027, với giá từ 68.000 đồng/chiều, chưa bao gồm thuế, phí, tùy hành trình, thời điểm và điều kiện áp dụng. Hãng cũng áp dụng một số lựa chọn vé linh hoạt, trong đó có đổi ngày bay hoặc đổi tên hành khách theo điều kiện của từng loại vé.

Tàu bay Airbus A321 VN-A292 dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1-10-2026.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết, việc tiếp nhận tàu bay VN-A292 nằm trong lộ trình mở rộng đội tàu của trong năm 2026, đồng thời là bước chuẩn bị cho kế hoạch phát triển dài hạn kể từ khi hãng gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024.

Đáng chú ý, kế hoạch tăng đội tàu trong năm nay được triển khai song song với việc chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo. Mới đây, Vietravel Airlines và Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới. Theo kế hoạch, hãng sẽ ký hợp đồng mua 20 máy bay A220 và 30 máy bay thuộc dòng A321 trong thời gian tới; các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029.

Từ việc bổ sung tàu bay phục vụ nhu cầu khai thác trước mắt đến hoạch định đội tàu dài hạn, Vietravel Airlines đang từng bước mở rộng năng lực vận tải, tạo dư địa phát triển mạng bay và tăng khả năng kết nối trong những năm tới.