Vietravel Airlines chính thức khai thác 2 đường bay nội địa mới

Theo đó, vào ngày 1-10, chuyến bay VU1120 từ TP Hồ Chí Minh với gần 180 hành khách đã hạ cánh tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa). Cùng ngày, chuyến bay VU1102 kết nối TP Hồ Chí Minh với Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), chở hơn 160 hành khách.

Theo Vietravel Airlines, Thanh Hóa và Hải Phòng là những thị trường nội địa có nhu cầu giao thương, công tác và du lịch lớn, đặc biệt trên trục kết nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Việc mở hai đường bay mới được kỳ vọng tăng thêm lựa chọn đi lại cho người dân, đồng thời thúc đẩy kết nối du lịch, kinh tế và giao lưu giữa các địa phương.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết, việc mở rộng mạng bay nằm trong kế hoạch chuẩn bị về đội tàu bay, nhân sự và hạ tầng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán.

Bên cạnh mạng bay nội địa, hãng cũng mở rộng hoạt động quốc tế khi bắt đầu bán vé đường bay Hà Nội - Thâm Quyến từ ngày 1-10 và dự kiến khai thác thương mại từ ngày 26-11-2026, thúc đẩy giao thương và du lịch bứt phá giữa Việt Nam và thị trường Trung Quốc.

Những đường bay mới là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới, tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và từng bước mở rộng thị trường quốc tế.