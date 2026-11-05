VietQRGlobal: Thanh toán thuận tiện, nhà bán hàng sẵn sàng cho cao điểm đón khách quốc tế cuối năm

Cuối năm là giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế tại nhiều địa phương trên cả nước. Với Hà Nội, mùa “vàng” du lịch thu - đông vừa khởi đầu với nhiều tín hiệu tích cực. Không chỉ đổi mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ, nhiều cơ sở kinh doanh tại thủ đô đang dần thay đổi để đáp ứng thói quen thanh toán của du khách, góp phần hoàn thiện trải nghiệm mua sắm.

Giải pháp thanh toán xuyên biên giới VietQRGlobal hiện đang được nhiều cửa hàng sử dụng, cho phép du khách có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc thuộc mạng lưới hỗ trợ để quét mã QR thanh toán. QR xuyên biên giới giúp các cửa hàng, quán ăn, spa,... có thêm phương thức phục vụ khách quốc tế, giảm trở ngại trong khâu thanh toán để tối ưu doanh thu trong mùa cao điểm.

Cửa hàng áp dụng QR xuyên biên giới VietQRGlobal.

THAO TÁC DỄ DÀNG, TỐI ƯU CHI PHÍ

Tại The Journal Things, cửa hàng lưu niệm trên đường Quán Thánh, Ba Đình, VietQRGlobal đã được sử dụng hơn 1 tháng nay. Trước đó, cửa hàng này đã áp dụng thẻ thanh toán quốc tế để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Việc bổ sung hình thức quét mã QR xuyên biên giới xuất phát từ hai lợi ích thiết thực: khả năng tiết kiệm chi phí so với hình thức quẹt thẻ đang sử dụng và sự thuận tiện trong giao dịch.

Chị Hà Anh, chủ cửa hàng ước tính: với 1 triệu đồng du khách chi tiêu, khi nhận thanh toán qua VietQRGlobal, cửa hàng có thể tiết kiệm 9.000 - 15.000 đồng chi phí khi so sánh với thẻ quốc tế.

Bên cạnh đó, việc áp dụng thanh toán VietQRGlobal cũng khá đơn giản. “Mã QR này được tích hợp ngay trên phần mềm bán hàng KiotViet. Nhân viên tại cửa hàng có thể nắm bắt ngay sau khi được hướng dẫn bởi có nhiều điểm gần gũi như thanh toán QR thông thường”, chị Hải Anh cho hay.

Du khách Trung Quốc quét mã QR xuyên biên giới bằng AliPay.

Về phía du khách, cửa hàng cũng ghi nhận phản hồi tích cực từ nhiều khách hàng Trung Quốc vốn quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đa số đều cảm thấy rất thuận tiện khi có thể quét mã Alipay, Weixin Pay để mua hàng “dễ như ở nhà”.

TÍCH HỢP THUẬN TIỆN NGAY TRÊN PHẦN MỀM BÁN HÀNG

Kinh doanh cửa hàng tạp hóa trên phố Hàng Bông, giữa khu phố cổ đông đúc du khách quốc tế, chị Kim Oanh đang bắt đầu làm quen với phương thức thanh toán xuyên biên giới.

Nhận thấy du khách có nhu cầu trả tiền bằng các ứng dụng thanh toán, ví điện tử, chị Kim Oanh quyết định sử dụng VietQRGlobal để đáp ứng nhu cầu thanh toán thuận tiện, bớt phụ thuộc vào tiền mặt hay thẻ của khách hàng.

Chị Oanh chia sẻ, giải pháp này có sẵn trên phần mềm bán hàng KiotViet mà cửa hàng đang sử dụng. Chủ tiệm và nhân viên có thể tiếp cận phương thức thanh toán mới trên nền tảng quen thuộc, không mất nhiều thời gian làm quen.

Đối với hộ kinh doanh và các điểm bán nhỏ, sự thuận tiện này có ý nghĩa trong quyết định ứng dụng công nghệ. Khi giải pháp gắn với công cụ phục vụ công việc hằng ngày, việc triển khai trở nên gần gũi và phù hợp hơn với điều kiện vận hành tại điểm bán.

Mã QR xuyên biên giới tích hợp miễn phí trên phần mềm bán hàng KiotViet, tạo điều kiện cho việc triển khai phương thức thanh toán mới.

Ông Đỗ Văn Tú, Giám đốc Dịch vụ Tài Chính tại Công ty CP Công nghệ KiotViet chia sẻ: “VietQRGlobal được tích hợp miễn phí trên KiotViet nhằm tạo điều kiện để các cửa hàng, hộ kinh doanh tiếp cận phương thức thanh toán xuyên biên giới thuận tiện hơn. Qua đó, người bán có thêm công cụ phục vụ khách quốc tế và chủ động chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.”

Từ cửa hàng lưu niệm đến tiệm tạp hóa, việc tích hợp VietQRGlobal trên phần mềm bán hàng mở ra khả năng mở rộng điểm chấp nhận thanh toán xuyên biên giới tới nhiều mô hình kinh doanh. Qua đó, du khách có thể thanh toán thuận tiện, thúc đẩy chi tiêu nhiều hơn trong suốt hành trình mua sắm, giải trí, trải nghiệm; đồng thời các điểm bán cũng dễ dàng nắm bắt cơ hội doanh thu từ khách quốc tế.

Thực tế triển khai tại các điểm bán cho thấy VietQRGlobal đang mang lại những lợi ích thiết thực cho nhà bán hàng, từ thao tác dễ tiếp cận, thuận tiện trong phục vụ đến tiết kiệm chi phí thanh toán, mở rộng cơ hội tiếp cận và phục vụ khách hàng quốc tế.

Trong mùa cao điểm du lịch cuối năm, thanh toán thuận tiện sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh tại điểm bán, giúp nhà bán hàng chuyển hóa nhu cầu mua sắm của du khách quốc tế thành doanh thu thực tế.