VietnamOn: iHanoi – 'Một chạm' tới chính quyền số lên sóng ngày 10/10

Sau hơn 2 năm chính thức đi vào hoạt động (từ tháng 6/2024), ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) đã xác lập một dấu mốc ấn tượng với gần 6,6 triệu tài khoản người dùng.

Không còn dừng lại ở một kênh tiếp nhận phản ánh hiện trường đơn thuần, iHanoi đang đứng trước bước chuyển dịch mang tính bản chất: trở thành nền tảng đa dịch vụ, cổng dịch vụ số duy nhất tích hợp toàn diện tiện ích đô thị và là công cụ cốt lõi phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP Hà Nội.

Đằng sau trải nghiệm “một chạm” mượt mà trên màn hình điện thoại của người dân là những bài toán công nghệ, kiến trúc hạ tầng và liên thông dữ liệu khổng lồ giữa các sở, ban, ngành.

Talkshow VietnamOn tuần này trên Báo Điện tử VTC News với chủ đề: “iHanoi: ‘Một chạm’ tới chính quyền số” sẽ cùng các chuyên gia hàng đầu bóc tách những câu chuyện bên trong ứng dụng chưa từng được hé lộ.

VietnamOn sẽ cùng các khách mời chia sẻ về ứng dụng iHanoi và câu chuyện “một chạm” tới chính quyền số.

Chương trình có sự tham gia của 2 vị khách mời đặc biệt: Ông Trịnh Tất Thắng - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đơn vị chủ trì nghiên cứu, ứng dụng AI và chuẩn hóa dữ liệu số cho Thủ đô trên iHanoi) và ông Nguyễn Danh Thành - Giám đốc Trung tâm Đô thị số, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions - Đơn vị kiến tạo giải pháp và phát triển ứng dụng iHanoi).

Tại talkshow, cùng với BTV Mạnh Hùng, các khách mời sẽ cùng nhìn lại bước chuyển đổi lớn của iHanoi.

Xuất phát điểm là một công cụ giúp người dân gửi kiến nghị về trật tự đô thị, môi trường, vệ sinh, đến nay iHanoi đã tích hợp hàng loạt tiện ích dân sinh thiết thực như: Đặt lịch, lấy số thứ tự làm thủ tục hành chính trực tuyến; tra cứu hồ sơ; theo dõi tiến độ phục vụ theo thời gian thực...

Ông Trịnh Tất Thắng sẽ làm rõ định hướng công nghệ của Thủ đô nhằm hiện thực hóa Nghị quyết của HĐND Thành phố trong việc đưa iHanoi trở thành “Cổng dịch vụ số duy nhất”.

Bài toán đặt ra cho iHanoi không chỉ là “gom” nhiều dịch vụ lên app, mà là giải pháp liên thông các dòng dữ liệu chuyên ngành vốn có định dạng và mức độ số hóa khác nhau từ hàng chục sở, ngành, bảo đảm dữ liệu được tái sử dụng thực chất thay vì “kết nối cho có”.

Dưới góc độ đơn vị công nghệ phát triển, ông Nguyễn Danh Thành cũng chia sẻ về những thách thức kỹ thuật khi triển khai các tiện ích diện rộng, đơn cử như bài toán lấy số thứ tự hành chính trực tuyến để người dân không còn cảnh xếp hàng từ sáng sớm.

Hai khách mời sẽ cùng bàn luận về bài toán kiểm soát quy trình thực thi ngoài thực địa. Dữ liệu trên iHanoi không chỉ tiếp nhận thông tin mà đã trở thành công cụ giám sát KPI của cán bộ công quyền thông qua cơ chế cảnh báo màu (xanh - vàng - đỏ) khi hồ sơ, phản ánh bị quá hạn xử lý.

Chương trình cũng sẽ cùng các khách mời hình dung về lộ trình phát triển của iHanoi trong tương lai gần với các tiện ích đột phá: Giao thông thông minh, bãi đỗ xe số, thanh toán dịch vụ đô thị không dùng tiền mặt... hướng tới mô hình siêu ứng dụng đô thị kiểu mẫu trong khu vực.

Talkshow VietnamOn: “iHanoi - ‘Một chạm’ tới chính quyền số” sẽ được phát sóng vào vào 11h45 ngày 10/10 trên Báo Điện tử VTC News và hệ thống các kênh số của VTC News.

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