Vietnamese 2026 thu hút 171 phim, mở thêm cơ hội cho người làm phim trẻ

Sau hơn hai tháng phát động, ban tổ chức tiếp nhận 171 phim, trong đó 145 phim hợp lệ. Có 59 tác phẩm được chọn đăng trên báo điện tử Thanh Niên và 20 phim vào vòng chung khảo. Số phim gửi về tăng hơn 30% so với mùa thứ hai.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam Vietnamese 2026 diễn ra chiều 24/9 tại TP Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm vào chung khảo khai thác nhiều đề tài, từ gia đình, ký ức, văn hóa bản địa đến đời sống và những trăn trở của người trẻ. Cách kể chuyện cũng đa dạng, cho thấy nỗ lực tìm tiếng nói riêng của các tác giả trong khuôn khổ phim ngắn.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, nhận xét chất lượng phim năm nay khá đồng đều so với hai mùa trước. Bà ghi nhận sự phong phú về chủ đề, cách kể và khả năng truyền tải cảm xúc trong thời lượng ngắn.

Các tác giả, nghệ sĩ tại lễ trao giải Vietnamese 2026.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người tham gia chấm giải cả ba mùa, đánh giá cao những câu chuyện giàu cảm xúc. Theo ông, một số phim tài liệu còn đưa khán giả đến với những vùng đất, nét văn hóa và thân phận con người ít được biết đến.

Ở góc độ kỹ thuật, đạo diễn Hàm Trần nhận thấy nhiều tác phẩm đầu tư cho hình ảnh, chú trọng thẩm mỹ và thử nghiệm các thể loại, cách kể khác nhau. Diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh cũng bày tỏ bất ngờ trước chất lượng của nhóm 20 phim chung khảo, nhất là những tác phẩm có sự kết hợp tốt giữa câu chuyện, diễn xuất và hình ảnh.

Tại lễ trao giải, "Cánh đồng trắng" của đạo diễn Huỳnh Thắng Lợi giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất; Huỳnh Thắng Lợi đồng thời nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất. "Mẩn cỏ" được trao giải Phim ngắn sáng tạo nhất, còn "Giữ ấm tâm hồn” đoạt giải Phim tài liệu hay nhất.

Ở hạng mục diễn xuất, NSND Hồng Vân với "Người nuôi diều" và Quế Thanh với "Cánh đồng trắng" cùng nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc. Giải Diễn viên nam xuất sắc nhất thuộc về Lưu Phát trong "Khúc cầu siêu trong miệng mèo". Trần Trung Hậu nhận giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất với "Bên kia bầu trời".

Ban tổ chức còn trao giải Biên kịch xuất sắc nhất cho Đỗ Vĩ Tiến với "Nước mắt tò he". Phim này cũng nhận Giải thưởng Galaxy. "Seen" được vinh danh ở hạng mục Phim rất ngắn viral nhất.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh niên, phát biểu tại lễ trao giải.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức, cho rằng giá trị của cuộc thi còn nằm ở những cơ hội mở ra sau khi trao giải. Ban tổ chức mong muốn các nhà làm phim trẻ tiếp tục đưa tác phẩm đến với khán giả và theo đuổi con đường điện ảnh lâu dài.

Theo ban tổ chức, những phim đạt chất lượng đã được giới thiệu từ vòng sơ khảo. Nhóm 20 phim chung khảo tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng số của Báo Thanh Niên và Galaxy Play. Một số phim từ các mùa thi, gồm: "Mầm nhớ", "Con cá nhỏ", "Giày gió" và "Điều ngọt ngào ở lại" từng được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.