'Vietnam Wild Live' trở lại với hành trình khám phá thiên nhiên

Theo ê-kíp sản xuất, Vườn quốc gia Cát Tiên được lựa chọn nhờ hệ sinh thái đa dạng, môi trường tự nhiên còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn và điều kiện thuận lợi để ghi nhận tập tính của nhiều loài động vật. Hệ thống camera giám sát, bẫy ảnh tại các khu vực trọng điểm cũng hỗ trợ công tác theo dõi, nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học.

NSND, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, Cát Tiên có những đặc điểm sinh thái riêng, tạo điều kiện ghi nhận nhiều hoạt động của động vật trên cạn và dưới nước. Đặc biệt, đời sống về đêm của các loài thú tại đây hứa hẹn mang đến những góc quan sát khác biệt cho khán giả.

“Vietnam Wild Live” mùa 2 mở hành trình khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV

Trong các phiên phát sóng trực tiếp, người xem có thể theo dõi đời sống tự nhiên tại Bàu Sấu, Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã cùng những khu vực rừng ngập nước. Các hoạt động được ghi nhận có thể bao gồm cá sấu di chuyển, hươu kiếm ăn, voọc chuyền cành hay chim bố mẹ hướng dẫn chim non thích nghi với môi trường sống.

Chương trình tiếp tục ứng dụng kỹ thuật ghi hình làm chậm ngay tại hiện trường, giúp khán giả quan sát rõ hơn những chuyển động của động vật. Đáng chú ý, mùa 2 bổ sung phiên phát sóng buổi tối, mở rộng cơ hội khám phá tập tính của các loài khi màn đêm buông xuống.

Tuy nhiên, thực hiện chương trình trực tiếp giữa rừng sâu đặt ra nhiều thách thức. Theo NSƯT, đạo diễn Vũ Hoài Nam, người chịu trách nhiệm sản xuất và đạo diễn chương trình, tán rừng dày có thể ảnh hưởng đến tín hiệu truyền dẫn; độ ẩm, mưa rừng và yêu cầu duy trì nguồn điện liên tục cũng gây khó khăn cho việc vận hành thiết bị.

Bên cạnh đó, hoạt động của động vật hoang dã vốn khó dự đoán, khiến các điểm cầu có thể kéo dài mà chưa ghi nhận được hình ảnh như mong đợi. Vì vậy, khả năng dẫn dắt linh hoạt của đội ngũ biên tập và sự tham gia của các chuyên gia tại hiện trường đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, duy trì sức hút của chương trình.

Để chuẩn bị cho mùa mới, ê-kíp đã phối hợp với các chuyên gia bảo tồn và cán bộ Vườn quốc gia Cát Tiên khảo sát địa điểm, xây dựng phương án truyền dẫn, kết hợp hạ tầng viễn thông với cáp quang tại những vị trí phù hợp. Hệ thống máy quay, thiết bị thu thanh, ánh sáng và nhân lực cũng được bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu tác nghiệp tại nhiều điểm cầu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với thông điệp “Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, “Vietnam Wild Live” hướng tới đưa thế giới hoang dã đến gần công chúng, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Mùa 2 phát sóng trực tiếp trên VTV2 và VTVgo từ 15h đến 17h các ngày 2-5/11; riêng ngày 6/11, chương trình phát sóng từ 17h đến 19h.