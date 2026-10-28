'Vietnam Wild Live' trở lại, khám phá bí mật rừng Cát Tiên

Từ những đàn chim biển trên Hòn Trứng đến khoảnh khắc rùa con tìm đường ra biển ở Côn Đảo, mùa đầu tiên của “Vietnam Wild Live” mang đến những hình ảnh thiên nhiên được ghi lại trực tiếp, không qua sắp đặt. Tiếp nối chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) lựa chọn Vườn quốc gia Cát Tiên làm điểm đến trong mùa 2, với nhiều nội dung khai thác đời sống động vật trong môi trường rừng nhiệt đới.

Theo chia sẻ từ ê-kíp sản xuất, Cát Tiên có hệ sinh thái phong phú, nhiều khu vực còn giữ được trạng thái tự nhiên tương đối nguyên vẹn. Đây là điều kiện để chương trình tiếp cận các loài động vật và ghi nhận tập tính của chúng trong môi trường sống. Hệ thống camera giám sát và bẫy ảnh được bố trí tại nhiều khu vực phục vụ công tác bảo tồn cũng hỗ trợ quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm tác nghiệp.

Đời sống của các loài động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ được ghi lại qua các phiên phát sóng trực tiếp của "Vietnam Wild Live mùa 2"

Trong các đợt phát sóng, khán giả có thể theo dõi đời sống động vật tại Bàu Sấu, khu cứu hộ động vật hoang dã cùng những khu rừng ngập nước. Những chuyển động thường ngày như cá sấu dưới nước, nai tìm kiếm thức ăn, chim bố mẹ chăm sóc chim non hay các đàn linh trưởng chuyền cành sẽ trở thành chất liệu của chương trình.

Điểm đáng chú ý của mùa 2 là các phiên truyền hình trực tiếp vào buổi tối, mở rộng góc nhìn về thế giới động vật sau khi trời tối. Nếu ban ngày thuận lợi cho việc quan sát hoạt động của các loài chim và linh trưởng trên tán cây, ban đêm lại mang đến cơ hội tìm hiểu tập tính của những loài hoạt động trong bóng tối. Âm thanh của côn trùng, tiếng động trong rừng hay những chuyển động bất ngờ bên mặt nước cũng góp phần tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Những hình ảnh về động vật hoang dã giúp khán giả quan sát tập tính tự nhiên của các loài trong môi trường sống

Theo NSND, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình, điểm khác biệt của “Vietnam Wild Live” so với phim tài liệu thiên nhiên nằm ở tính thời gian thực. Với phim tài liệu, hình ảnh thường được ghi hình, lựa chọn và biên tập trước khi đến với khán giả. Trong khi đó, chương trình trực tiếp cho phép người xem theo dõi những diễn biến đang xảy ra, kể cả những tình huống nằm ngoài dự kiến của ê-kíp.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm nhắc lại trải nghiệm tại Côn Đảo khi ê-kíp bất ngờ chứng kiến một ổ trứng rùa nở vào giữa trưa, dù hiện tượng này thường được ghi nhận vào ban đêm hoặc rạng sáng. Những khoảnh khắc như vậy tạo nên sức hấp dẫn riêng của chương trình, bởi cả người thực hiện lẫn khán giả đều không thể biết trước điều gì sẽ xuất hiện trước ống kính.

Tuy nhiên, tính bất ngờ cũng là thách thức lớn nhất khi thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên. Một máy quay có thể đang theo dõi cá sấu thì một loài chim bất ngờ xuất hiện và lao xuống mặt nước. Do vậy ê-kíp phải xử lý nhanh để không bỏ lỡ những diễn biến đáng chú ý, trong khi vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và chất lượng hình ảnh.

Phiên phát sóng ban đêm mở ra cơ hội khám phá hoạt động của những loài động vật thường ít xuất hiện vào ban ngày

Để chuẩn bị cho mùa 2, đơn vị sản xuất đã phối hợp với các chuyên gia bảo tồn và Vườn quốc gia Cát Tiên khảo sát địa hình, lựa chọn địa điểm ghi hình và tính toán phương án truyền dẫn. So với môi trường biển đảo tại Côn Đảo, địa hình rừng nhiệt đới với tán cây dày, độ ẩm cao và địa bàn tác nghiệp rộng đặt ra những yêu cầu khác về thiết bị, đường truyền và tổ chức nhân lực.

NSƯT đạo diễn Vũ Hoài Nam, người chịu trách nhiệm sản xuất và đạo diễn chương trình, cho biết ê-kíp bổ sung thiết bị quay, thu thanh và các phương án truyền dẫn nhằm đáp ứng điều kiện thực tế. Các ống kính chuyên dụng cho phép ghi hình động vật từ khoảng cách xa; thiết bị hỗ trợ tốc độ khung hình cao được sử dụng để xử lý những khoảnh khắc quay chậm ngay trong chương trình.

Bên cạnh kỹ thuật, nguyên tắc không can thiệp vào đời sống tự nhiên được đặt lên hàng đầu. Ê-kíp đã phối hợp với chuyên gia để lựa chọn địa điểm dựa trên đặc điểm sinh học của từng loài, đồng thời sử dụng ống kính tele và các góc máy phù hợp nhằm hạn chế tác động đến môi trường sống. Việc ghi hình phải tuân thủ hướng dẫn của ban quản lý vườn quốc gia và các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ sinh thái.

Các loài động vật tại Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ được ghi hình trong môi trường sống tự nhiên, hạn chế tối đa sự tác động của con người

Với “Vietnam Wild Live”, thiên nhiên không chỉ là đối tượng quan sát mà còn là nội dung để khán giả hiểu hơn về sự đa dạng sinh học. Theo đạo diễn Vũ Hoài Nam, con người chỉ là một phần của tự nhiên, vì vậy việc bảo tồn những giá trị ấy có ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững.

Chương trình “Vietnam Wild Live – Cát Tiên vẫy gọi” được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTVgo từ ngày 2 đến 6/11/2026. Các phiên phát sóng diễn ra từ 15h đến 17h trong các ngày 2-5/11 và từ 17h đến 19h ngày 6/11/2026.