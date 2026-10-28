'Vietnam wild live' mùa 2: Theo dấu muôn loài giữa rừng Cát Tiên

Vietnam wild live là dự án được kỳ vọng sẽ đưa thiên nhiên đến gần hơn với công chúng, giúp khán giả có thêm cơ hội chiêm ngưỡng, tìm hiểu sâu sắc hơn về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam.

Vietnam wild live Cát Tiên được tường thuật trực tiếp trên VTV2 và VTVgo từ ngày 2 đến ngày 6.11.

Vườn quốc gia Cát Tiên được lựa chọn là điểm đến tiếp theo của dự án Vietnam wild live vì môi trường tự nhiên nơi đây được giữ gìn khá nguyên vẹn, có thể gọi là bán hoang dã.

Điều đó cho phép ê-kíp lựa chọn góc tiếp cận phù hợp để ghi lại hình ảnh các loài động vật cũng như những tập tính, hoạt động của chúng trong môi trường tự nhiên một cách chân thật. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Cát Tiên có hệ thống camera giám sát tốt và các bẫy ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau.

Các camera đã được lắp đặt tại những khu vực trọng điểm nhằm phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và theo dõi sự sinh trưởng của các loài, từ đó có những biện pháp quản lý và can thiệp phù hợp khi cần thiết.

Trong các phiên live liên tiếp tại Cát Tiên, khán giả xem trực tiếp và cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên tại Bàu Sấu, khu bảo tồn và cứu trợ động vật hoang dã, các khu rừng ngập nước…

Không chỉ quan sát khoảnh khắc đơn lẻ, khán giả còn có cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình của chú cá sấu, hươu, chim non, vọoc... Để tăng tính hấp dẫn, chương trình sẽ tiếp cận các loài vật bằng những khuôn hình với hiệu ứng làm chậm ngay tại chỗ, những tiếp cận bám sát loài đến mức khó ngờ...

Đặc biệt trong mùa 2, chương trình có phiên trực tiếp buổi tối để khán giả cảm nhận rõ hơn sự đa dạng trong cuộc sống của các loài. Đó cũng là một điểm nhấn thú vị mà chỉ riêng Vườn quốc gia Cát Tiên có được.

Theo NSƯT Vũ Hoài Nam (đạo diễn phụ trách sản xuất), thách thức lớn nhất với ê-kíp là địa hình rừng mưa nhiệt đới với tán cây dày, độ ẩm cao, địa hình chia cắt và các loài động vật phân bố không tập trung.

Ê-kíp phải chuẩn bị nhiều phương án truyền dẫn, kết hợp hạ tầng viễn thông với cáp quang tại những vị trí phù hợp. Hệ thống máy quay, thiết bị thu thanh và nhân lực cũng được tăng cường để đáp ứng yêu cầu tác nghiệp tại nhiều điểm cầu.

Đáng chú ý, chương trình sử dụng ống kính tele chuyên dụng để ghi hình động vật từ xa, kết hợp máy quay tốc độ khung hình cao nhằm tái hiện những chuyển động chậm ngay trong quá trình truyền hình trực tiếp.

Nguyên tắc xuyên suốt là không can thiệp vào đời sống tự nhiên của động vật. Các góc máy được lựa chọn nhằm bảo đảm khoảng cách an toàn, hạn chế gây ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài.