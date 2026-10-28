'Vietnam Wild Live' mùa 2 mở ra hành trình khám phá rừng xanh

Sau mùa đầu tiên tại Côn Đảo, chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên Vietnam Wild Live trở lại với mùa 2 tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Không chỉ đưa khán giả đến gần hơn với đời sống động vật hoang dã, chương trình còn mở ra trải nghiệm khám phá thiên nhiên theo thời gian thực, nơi mọi diễn biến đều có thể trở thành một khoảnh khắc bất ngờ.

Cát Tiên được lựa chọn nhờ hệ sinh thái phong phú, môi trường tự nhiên tương đối nguyên vẹn và sự đa dạng trong tập tính sinh hoạt của các loài. Từ Bàu Sấu, những khu rừng ngập nước đến Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã, khán giả có cơ hội quan sát cá sấu, hươu, chim non, các loài linh trưởng cùng nhiều hoạt động tự nhiên khó bắt gặp trong đời sống thường ngày.

Lần đầu tiên, khán giả được trực tiếp chiêm ngưỡng cuộc sống của muôn loài sinh vật quý hiếm tại Cát Tiên, cả ngày lẫn đêm.

Điểm khác biệt của Vietnam Wild Live nằm ở tính trực tiếp. Nếu phim tài liệu được ghi hình, chọn lọc và biên tập kỹ lưỡng, chương trình truyền hình trực tiếp mang đến những diễn biến không thể đoán trước. Theo NSND, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng Đạo diễn chương trình, sự hấp dẫn đến từ việc tôn trọng những gì tự nhiên nhất. Ê kíp không thể sắp đặt hành vi của động vật mà phải kiên nhẫn quan sát, hòa nhập với nhịp sống của rừng và sẵn sàng ứng phó với những tình huống ngoài dự liệu.

Để hiện thực hóa điều đó, đội ngũ sản xuất đã phối hợp với các chuyên gia bảo tồn và Vườn Quốc gia Cát Tiên trong quá trình khảo sát, lựa chọn địa điểm ghi hình. Hệ thống máy quay chuyên dụng, ống kính tele và thiết bị hỗ trợ quay chậm được huy động nhằm ghi lại những chuyển động ở khoảng cách xa, đồng thời hạn chế tác động đến môi trường sống của động vật. Công tác truyền dẫn cũng được tính toán kỹ lưỡng trước những thách thức từ địa hình rừng rậm, độ ẩm cao và thời tiết thất thường.

Sự thay đổi môi trường và nạn phá rừng khiến loài Gõ kiến xanh cánh đỏ gặp nhiều ảnh hưởng.

Đáng chú ý, mùa 2 có thêm các phiên truyền hình trực tiếp vào buổi tối, mở ra góc nhìn khác về đời sống hoang dã. Khi màn đêm buông xuống, những âm thanh của rừng, bước chân của các loài thú hay ánh mắt phản quang của cá sấu tại Bàu Sấu có thể mang đến trải nghiệm hồi hộp, khác biệt so với khung cảnh thiên nhiên ban ngày. Theo NSƯT, đạo diễn Vũ Hoài Nam, người chịu trách nhiệm sản xuất và đạo diễn chương trình, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật truyền dẫn mà còn ở tính bất định của tự nhiên. Động vật có thể không xuất hiện đúng thời điểm, buộc ê kíp phải linh hoạt trong cách dẫn dắt và tổ chức nội dung.

Thông qua những khuôn hình chân thực, Vietnam Wild Live hướng đến việc kết nối con người với thiên nhiên, từ đó khơi gợi nhận thức và trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV2 từ ngày 2 đến 6/11/2026. Các phiên phát sóng diễn ra từ 15h đến 17h trong các ngày 2–5/11 và từ 17h đến 19h ngày 6/11/2026.