“Vietnam Wild Live” mùa 2 mở hành trình khám phá Vườn quốc gia Cát Tiên. (Ảnh: VTV cung cấp)

Theo chia sẻ từ ê-kíp thực hiện, Vườn quốc gia Cát Tiên được lựa chọn là điểm đến tiếp theo của dự án “Vietnam Wild Live” bởi môi trường tự nhiên nơi đây được giữ gìn khá nguyên vẹn, cho phép ê-kíp lựa chọn góc tiếp cận phù hợp để ghi nhận các loài động vật cũng như những tập tính, hoạt động của chúng trong môi trường tự nhiên một cách chân thật.

Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Cát Tiên có hệ thống camera giám sát tốt và các bẫy ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau. Các camera được lắp đặt tại những khu vực trọng điểm giúp phục vụ công tác bảo vệ, bảo tồn và theo dõi sự sinh trưởng của các loài, từ đó có những biện pháp quản lý và can thiệp phù hợp khi cần thiết.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình, Cát Tiên có những đặc điểm rất riêng của một khu bảo tồn, với khả năng mang đến những điều thú vị mà nơi khác không có. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu, tạo nên sự đa dạng vốn có của các loài sinh vật.

Cát Tiên được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu, tạo nên sự đa dạng của các loài sinh vật. (Trong ảnh: Đớp ruồi họng vàng sinh sống tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV cung cấp)

Thêm một điểm đặc biệt là hoạt động về đêm của các loài thú ở Cát Tiên dường như phong phú hơn nhiều so với nơi khác. Người quan sát có thể theo dõi hoạt động của cả những loài trên cạn và dưới nước. “Điều đó đủ sức vẫy gọi những người yêu thiên nhiên, từ các nhà nghiên cứu chuyên sâu cho đến những khán giả bình thường”, đạo diễn Nguyễn Hoàng Lâm nhấn mạnh.

Theo đó, trong các phiên live liên tiếp tại Cát Tiên, khán giả có thể xem trực tiếp, cảm nhận sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên tại Bàu Sấu, Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã, các khu rừng ngập nước… Không chỉ quan sát một khoảnh khắc đơn lẻ, khán giả còn có cơ hội theo dõi trọn vẹn hành trình của các sinh vật: những chú cá sấu, những chú hươu, những chú voọc đang chuyền cành, những chú chim non được chim bố mẹ rèn luyện khả năng tự lập… và những thử thách tự nhiên thú vị.

Để tăng tính hấp dẫn, chương trình sẽ tiếp cận các loài vật bằng những khuôn hình với hiệu ứng làm chậm ngay tại chỗ, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. Đặc biệt, trong mùa 2, chương trình có phiên trực tiếp buổi tối để khán giả cảm nhận rõ hơn sự đa dạng trong cuộc sống của các loài.

Chương trình sẽ tiếp cận các loài vật bằng những khuôn hình với hiệu ứng làm chậm ngay tại chỗ, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ. (Trong ảnh: Gõ kiến xanh cánh đỏ sinh sống tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV cung cấp)

Chịu trách nhiệm sản xuất và đạo diễn chương trình, Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Vũ Hoài Nam cho biết, thách thức lớn khi làm trực tiếp từ rừng sâu chính là sự ổn định của đường truyền và sự bất định của thời tiết. Tán rừng rậm rạp có thể làm suy giảm tín hiệu sóng. Việc phải duy trì nguồn điện liên tục và bảo vệ máy móc khỏi độ ẩm hay mưa rừng cũng là những khó khăn thường trực. Nhưng thách thức lớn hơn cả về mặt nội dung là tính "không đoán trước" được của tự nhiên. Luôn có khả năng có những điểm cầu live kéo dài mà động vật không xuất hiện. Lúc này, năng lực dẫn dắt linh hoạt của đội ngũ biên tập và đặc biệt là các khách mời chuyên gia tại hiện trường chính là chìa khóa để giữ chân khán giả.

Để chuẩn bị cho mùa 2, ê-kíp đã phải tiền trạm kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ cùng các chuyên gia bảo tồn và các chuyên gia của Vườn quốc gia Cát Tiên. Những dự tính về giải pháp đường truyền, sử dụng kết hợp hạ tầng mạng viễn thông và kéo cáp quang tại những điểm khả thi cũng đã được các bộ phận chuyên môn bàn luận, tính toán, đưa ra nhiều phương án giải pháp.

Song song đó, toàn bộ hệ thống máy quay, thiết bị thu thanh, ánh sáng cũng được bổ sung nhiều hơn về số lượng và chủng loại để vừa phục vụ những yêu cầu về nội dung, địa bàn tác nghiệp, vừa có khả năng đáp ứng những đòi hỏi khắc nghiệt có thể phải đối mặt của thời tiết. Đội ngũ tác nghiệp cũng được bổ sung nhằm có sự phối hợp hiệu quả hơn khi thực hiện các phiên live nhiều điểm cầu.

Với slogan “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức!", thông qua “Vietnam Wild Live”, Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn xây dựng nhịp cầu kết nối con người với thiên nhiên, để từ sự thấu hiểu sẽ hình thành ý thức bảo tồn, lan tỏa trách nhiệm gìn giữ những giá trị đa dạng sinh học quý giá của đất nước. “Vietnam Wild Live” mùa 2 được tường thuật trực tiếp trên VTV2 và VTVgo trong khung 15-17 giờ từ ngày 2 đến 5/11/2026, và khung 17-19 giờ ngày 6/11/2026.