Vietnam Wild Live mùa 2 mang 'lớp học thiên nhiên' từ Cát Tiên đến mọi gia đình

Từ ngày 2-6/11/2026, khán giả có thể theo dõi Vietnam Wild Live mùa 2 qua sóng VTV2. Điểm đến lần này là Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Theo chia sẻ của NSND Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình, Cát Tiên được chọn vì môi trường tự nhiên ở đây còn được giữ gìn khá nguyên vẹn, có thể gọi là bán hoang dã. Nhờ vậy, các nhà làm phim có thể chọn góc quay phù hợp để ghi lại các loài vật và tập tính của chúng một cách chân thật.

Vườn còn có hệ thống camera giám sát và bẫy ảnh đặt ở nhiều khu vực trọng điểm. Hệ thống này phục vụ việc bảo vệ, bảo tồn và theo dõi sự phát triển của các loài, giúp đưa ra biện pháp quản lý hoặc can thiệp khi cần.

Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên được lựa chọn là điểm đến tiếp theo của dự án Vietnam Wild Live.

Trong các phiên phát sóng trực tiếp liên tiếp, khán giả sẽ được đến Bàu Sấu, Khu Bảo tồn và Cứu trợ động vật hoang dã, các khu rừng ngập nước…

Chương trình không chỉ ghi lại một khoảnh khắc đơn lẻ mà theo dõi trọn vẹn hành trình của các sinh vật. Đó có thể là những chú cá sấu, những chú hươu với đôi mắt mơ màng, những chú chim non được bố mẹ rèn cách tự lập, hay những chú voọc đang chuyền cành.

Với học sinh, đây là cách các em học sinh động hơn nhiều so với trang sách. Các em được tận mắt thấy chuỗi thức ăn, tập tính loài và sự thích nghi với môi trường.

Điểm nhấn của mùa 2 là phiên trực tiếp buổi tối, giúp khán giả thấy đời sống của các loài đa dạng hơn. Theo NSND Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình, đây là điều chỉ Vườn Quốc gia Cát Tiên mới có.

Thử thách của những thước phim “sống”

Làm chương trình về thiên nhiên chưa bao giờ dễ, bởi thiên nhiên luôn có những biến số khó đoán. Theo tổng đạo diễn chương trình chia sẻ, tình huống máy quay đang bám theo một con cá sấu thì bỗng có một con chim lao xuống bắt mồi, hoặc hai loài tranh nhau con mồi. Đó là bất ngờ thú vị cho khán giả, nhưng cũng là bài toán khó cho người làm phim về chuyên môn lẫn thiết bị để không bỏ lỡ sự kiện nào.

Một thách thức nữa là hiệu ứng làm chậm hình ảnh ngay tại chỗ. Người xem bóng đá đã quen với việc tình huống hay được quay chậm ngay lập tức. Ở chương trình này, ê-kíp muốn làm điều tương tự với thế giới động vật. Việc đó khó hơn nhiều so với ngồi biên tập sau khi sự kiện đã diễn ra, và thiết bị quay chậm dùng cho phim thiên nhiên cũng khác với thiết bị trong thể thao.

Tuy vậy, ê-kíp coi thách thức là “cây cầu” để tìm ra cách làm tốt hơn. Nếu giải được bài toán, khán giả sẽ được xem những khuôn hình bám sát loài vật đến mức khó ngờ.

Con người là một phần của thiên nhiên

Việt Nam là “kho tàng mã gen thiên nhiên” và là một “cuốn nhật ký” phong phú về thiên nhiên. Trên diện tích không quá lớn, nước ta có nhiều dạng địa hình, thổ nhưỡng và khí hậu. Nhờ vị trí địa lý, nơi đây còn là điểm đến, nơi dừng chân và chuyển tiếp của nhiều loài quý hiếm trên thế giới.

Bên cạnh giá trị giải trí, Vietnam Wild Live mang một mục tiêu giáo dục rõ ràng: kết nối con người với thiên nhiên. Khi hiểu về các loài vật, người xem sẽ dần hình thành ý thức bảo tồn và trách nhiệm gìn giữ đa dạng sinh học của đất nước.

Thông điệp mà người thực hiện chương trình nhấn mạnh đó là: con người chỉ là một phần của thiên nhiên. Dù xã hội phát triển đến đâu, chúng ta vẫn chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong vòng tròn mà tạo hóa đã định sẵn. Vì vậy, bảo tồn thiên nhiên cũng là giữ gìn nơi chúng ta cư trú và phát triển bền vững lâu dài.

Với phụ huynh và giáo viên, đây là dịp để cùng con em ngồi trước màn hình, đặt câu hỏi, trò chuyện về các loài vật và vai trò của rừng. Một buổi xem chung có thể trở thành tiết học ngoại khóa bổ ích mà không cần bước ra khỏi nhà.