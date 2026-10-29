'Vietnam Wild Live' mùa 2: Cận cảnh cuộc sống hoang dã tại Cát Tiên

Qua những phiên truyền hình trực tiếp sống động, hấp dẫn, chương trình mở ra cơ hội quan sát thiên nhiên, khơi dậy sự tò mò và ý thức gìn giữ đa dạng sinh học của cộng đồng.

Theo dấu những bí mật của Vườn quốc gia Cát Tiên

Khán giả sẽ được khám phá động vật ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV cung cấp

Sau mùa đầu tiên tại Côn Đảo (thành phố Hồ Chí Minh) vào tháng 6-2026, “Vietnam Wild Live” trở lại với điểm đến mới là Vườn quốc gia Cát Tiên, thuộc thành phố Đồng Nai. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTVgo từ ngày 2 đến 6-11.

Theo ê kíp sản xuất, môi trường tự nhiên tại Cát Tiên còn được giữ gìn khá nguyên vẹn, mang đặc trưng bán hoang dã, tạo điều kiện thuận lợi để ghi nhận đời sống động vật trong môi trường sống của chúng.

Hệ thống camera giám sát và bẫy ảnh được bố trí tại nhiều khu vực trọng điểm phục vụ công tác bảo tồn, theo dõi sự sinh trưởng của các loài, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý và can thiệp khi cần thiết. Đây cũng là cơ sở để êkíp lựa chọn những góc tiếp cận phù hợp, ghi lại hình ảnh chân thực về thế giới hoang dã.

Những loài chim đặc sắc ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV cung cấp

Những loài chim đặc sắc ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV cung cấp

Gà tiền mặt đỏ. Ảnh: VTV cung cấp

Trong các phiên truyền hình trực tiếp tại Cát Tiên, khán giả có cơ hội khám phá thế giới tự nhiên tại Bàu Sấu, khu cứu hộ động vật hoang dã và những cánh rừng ngập nước. Hành trình ấy mở ra những câu chuyện sinh động về đời sống của các loài, từ cá sấu, nai đến những chú chim non được chim bố mẹ rèn luyện kỹ năng tự lập hay đàn voọc chuyền cành giữa tán rừng, cùng những thử thách thú vị trong môi trường tự nhiên.

Để tăng sức hấp dẫn, chương trình sử dụng hiệu ứng làm chậm ngay tại chỗ, kết hợp những khuôn hình bám sát các loài vật, giúp người xem quan sát rõ hơn những chuyển động và tập tính từng loài vốn khó nhận ra.

Dù dì phương Đông. Ảnh: VTV cung cấp

Cú lợn rừng. Ảnh: VTV cung cấp

Đặc biệt trong mùa 2 này, “Vietnam Wild Live” có phiên trực tiếp buổi tối để khán giả cảm nhận rõ hơn sự đa dạng trong cuộc sống của các loài. Đó cũng là một điểm nhấn thú vị mà chỉ riêng có ở Vườn quốc gia Cát Tiên.

Truyền hình trực tiếp – cuộc hẹn với thiên nhiên

Điều thú vị nhất ở “Vietnam Wild Live” chính là tính thời gian thực (on-time) được phát huy hiệu quả. Người xem có thể chứng kiến những diễn biến chân thực nhất ngay tại thời điểm họ theo dõi, dù sự kiện diễn ra ở một nơi rất xa hay ngay bên cạnh mình.

Các loài động vật phong phú ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV cung cấp

NSND Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, trên thế giới, các chương trình truyền hình trực tiếp về thiên nhiên đã có lịch sử phát triển, với nhiều hình thức như truyền hình từ khu bảo tồn hay tọa đàm về hiện tượng tự nhiên.

Về sự khác biệt của chương trình này với phim tài liệu, theo NSND Nguyễn Hoàng Lâm, phim tài liệu luôn hướng đến việc mang lại những sản phẩm được trau chuốt, chỉn chu nhất. Ở đó, tính chính xác và những quy chuẩn nghề nghiệp được thể hiện rõ ràng.

Còn với “Vietnam Wild Live”, điều hấp dẫn nhất là khán giả được chứng kiến những diễn biến chân thực ngay tại thời điểm theo dõi, kể cả khi chúng xảy ra ngoài dự kiến.

Tổng đạo diễn lấy ví dụ khi thực hiện chương trình trực tiếp tại Hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo, ê kíp đã thực sự bất ngờ khi chứng kiến một ổ trứng nở vào giữa trưa, trong khi trước đó, hiện tượng này thường xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng. Sự kiện ấy mang đến một điều thú vị ngoài dự liệu và thực sự trở thành điểm nhấn của chương trình.

Khán giả còn được khám phá cuộc sống về đêm tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: VTV cung cấp

Nếu xem phim tài liệu, những hình ảnh này cũng đều có thể xuất hiện. Chúng được ghi hình và biên tập rất công phu, thậm chí đẹp hơn những hình ảnh trong chương trình trực tiếp. Tuy nhiên, với phim tài liệu, khán giả có thể phần nào biết trước những gì sẽ diễn ra. Còn với “Vietnam Wild Live”, mọi chuyện diễn ra tự nhiên và ẩn chứa nhiều bất ngờ, đúng như cuộc sống đang hiện hữu.

Với thông điệp “Vietnam Wild Live – Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức!”, chương trình hướng tới xây dựng nhịp cầu giữa con người với thế giới tự nhiên. Qua việc quan sát trực tiếp, khán giả có cơ hội hiểu hơn về tập tính của các loài, sự phong phú của hệ sinh thái và những nỗ lực bảo tồn đang diễn ra. Từ sự hiểu biết ấy, chương trình mong muốn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, gìn giữ thiên nhiên trong cộng đồng.

“Vietnam Wild Live” mùa 2 được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và nền tảng VTVgo từ ngày 2 đến 6-11. Các phiên phát sóng diễn ra từ 15h đến 17h hằng ngày, từ ngày 2 đến 5-11; riêng ngày 6-11, chương trình phát sóng từ 17h đến 19h.