vietnam.travel vượt website du lịch Thái Lan, vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á

vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á

Theo dữ liệu từ Similarweb (chuyên trang xếp hạng website toàn cầu), trong tháng 10/2026, vietnam.travel ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước.

vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á, ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực (Ảnh: Similarweb).

Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan tourismthailand.org đạt 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%. Đứng đầu khu vực là visitsingapore.com của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57%.

Bên cạnh lượng truy cập, vietnam.travel cũng ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn Singapore (44 giây) và Thái Lan (43 giây). Số trang xem trung bình đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của vietnam.travel đạt 90,6%, cao hơn Singapore (86%) và Thái Lan (62%).

Các chỉ số trên cho thấy vietnam.travel đang thu hút sự quan tâm của người dùng quốc tế, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của nền tảng số trong hoạt động truyền thông, xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Website vietnam.travel được đổi mới giao diện, bổ sung 10 ngôn ngữ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách quốc tế (Ảnh: vietnam.travel).

Từ website quảng bá đến nền tảng du lịch số

Trên cơ sở kế thừa hệ thống thông tin hiện có, vietnam.travel đang được định hướng nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ. Mục tiêu là chuyển từ website chủ yếu giới thiệu điểm đến thành nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong suốt hành trình du lịch.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mở rộng số ngôn ngữ từ tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, gồm: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái. Việc bổ sung 10 ngôn ngữ nhằm giúp nền tảng tiếp cận sâu hơn các thị trường khách quốc tế, giảm rào cản ngôn ngữ và mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Du khách quốc tế khám phá các điểm đến và trải nghiệm du lịch đặc sắc tại Việt Nam (Ảnh: vietnam.travel).

Nội dung trên website cũng được định hướng phát triển đa dạng hơn với hình ảnh, video và thuyết minh đa phương tiện, tập trung giới thiệu các giá trị nổi bật của du lịch Việt Nam như thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và những trải nghiệm đặc sắc.

Đáng chú ý, nền tảng sẽ từng bước tích hợp thông tin quảng bá với các tiện ích và dịch vụ du lịch thực tế. Du khách có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển; lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt và thanh toán trực tuyến thông qua các kết nối được tích hợp. Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng được định hướng phát triển nhằm mở rộng hệ sinh thái phục vụ du khách.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được định hướng tích hợp để nâng cao khả năng hỗ trợ và cá nhân hóa trải nghiệm. Thông qua các công cụ ứng dụng AI, du khách có thể dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, nhận tư vấn và gợi ý hành trình, tra cứu dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Nền tảng cũng hướng tới hỗ trợ người dùng kiểm tra thông tin trước khi gửi yêu cầu đặt dịch vụ.

Website tích hợp các tiện ích, hỗ trợ du khách quốc tế tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch trực tuyến (Ảnh: vietnam.travel).

Với định hướng này, vietnam.travel không chỉ cung cấp thông tin về điểm đến mà còn từng bước trở thành cầu nối giữa du khách quốc tế với địa phương, doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch trong nước.

Qua đó, nền tảng hỗ trợ du khách từ khâu tìm hiểu, lựa chọn điểm đến đến đặt dịch vụ, tổ chức chuyến đi; đồng thời tạo thêm kênh để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và tiếp cận thị trường quốc tế.

Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch số

Việc nâng cấp vietnam.travel được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên đưa vào khai thác những chức năng đã hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu kết nối, kiểm thử và vận hành. Các dịch vụ mở rộng tiếp tục được hoàn thiện theo tiến độ kết nối đối tác, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình xử lý yêu cầu.

Hoạt động quản lý dữ liệu, kết nối đối tác và xử lý giao dịch được thực hiện thông qua các phân hệ nghiệp vụ dùng chung của nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch. Việc này hướng tới quản lý thống nhất thông tin đặt dịch vụ, thanh toán và trạng thái thực hiện.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gia tăng trên môi trường số, việc vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á là kết quả đáng chú ý.

Cùng với định hướng mở rộng ngôn ngữ, ứng dụng AI và tích hợp dịch vụ, nền tảng được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia, tăng cường nhận diện thương hiệu và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.