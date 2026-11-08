Vietnam.travel vươn lên vị trí thứ hai Đông Nam Á: Sức cạnh tranh mới của thương hiệu du lịch Việt Nam

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm nấu ăn ở làng rau Trà Quế (Đà Nẵng)

Thành quả này phản ánh sự cải thiện về năng lực truyền thông quốc tế, sức hấp dẫn của hình ảnh Việt Nam và khả năng thích ứng của ngành Du lịch trước những thay đổi sâu sắc trong hành vi lựa chọn điểm đến của du khách toàn cầu.

Cuộc cạnh tranh điểm đến đã mở rộng lên không gian số

Trong ngành Du lịch thế giới, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang diễn ra trên nhiều mặt trận với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe. Tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, chất lượng dịch vụ, hạ tầng giao thông, môi trường đầu tư và chính sách thị thực vẫn là những yếu tố nền tảng.

Tuy nhiên, trước khi quyết định mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn hay lựa chọn một hành trình, phần lớn du khách quốc tế đã có những tiếp xúc đầu tiên với điểm đến thông qua internet.

Một kết quả tìm kiếm, đoạn phim giới thiệu cảnh quan, bài viết về văn hóa bản địa hay hình ảnh một món ăn đặc sắc có thể khơi gợi sự quan tâm và tác động đến quyết định du lịch.

Khả năng xuất hiện trên không gian số, tạo được sự chú ý và duy trì kết nối với khách hàng vì thế đang trở thành một bộ phận quan trọng trong năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhìn từ góc độ ấy, việc https://vietnam.travel/ của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) vươn lên vị trí thứ hai trong khu vực Đông Nam Á là kết quả đáng ghi nhận.

Theo dữ liệu Similarweb, tháng 3.2024, vietnam.travel xếp hạng 132.676 trên toàn cầu, vượt website du lịch Thái Lan (hạng 136.108), đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Singapore.

Đến tháng 3.2025, website tiếp tục cải thiện thứ hạng toàn cầu, đạt vị trí 120.809. Tháng 10.2025, thứ hạng được nâng lên 104.698, tăng khoảng 16.000 bậc so với tháng 3 cùng năm.

Dữ liệu cập nhật tháng 7.2026 tiếp tục ghi nhận https://vietnam.travel/ giữ vị trí thứ hai Đông Nam Á, sau Thái Lan và đứng trên các website du lịch quốc gia của Singapore, Indonesia, Malaysia và Philippines. Đây là kết quả cho thấy sự hiện diện của thương hiệu du lịch Việt Nam trên môi trường số đã được củng cố qua nhiều giai đoạn.

Điều cần nhìn nhận ở đây là thứ hạng website không thể đại diện cho toàn bộ năng lực cạnh tranh của một ngành kinh tế, nhưng lại cung cấp một chỉ báo có giá trị về khả năng tiếp cận thị trường, mức độ nhận diện thương hiệu và hiệu quả truyền thông quốc tế.

Trong cuộc đua thu hút khách du lịch, quốc gia nào tạo được sự hiện diện mạnh mẽ, có nội dung hấp dẫn và tiếp cận đúng nhóm khách hàng sẽ có thêm lợi thế trong việc chuyển hóa sự quan tâm thành nhu cầu trải nghiệm thực tế.

Những con số cho thấy chất lượng cạnh tranh đang được cải thiện

Giá trị của https://vietnam.travel/ không phải chỉ là thứ hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu. Những chỉ số tương tác của website cho thấy nội dung quảng bá du lịch Việt Nam đang tạo được sự quan tâm tương đối tốt từ người truy cập.

Theo số liệu tháng 10.2025, https://vietnam.travel/ đạt trung bình 1,92 trang xem mỗi lượt truy cập, cao hơn mức 1,49 trang của website du lịch Thái Lan. Thời gian truy cập trung bình đạt 44 giây, so với 36 giây của website Thái Lan.

Tỉ lệ thoát trang của https://vietnam.travel/ là 49,8%, thấp hơn đáng kể so với mức 60,1% của đối thủ cạnh tranh này.

Những chỉ số trên phản ánh khả năng giữ chân người dùng và mức độ kết nối giữa các nội dung quảng bá. Du khách không dừng lại ở một trang thông tin rồi rời đi ngay lập tức, mà có xu hướng tiếp tục tìm hiểu những nội dung khác liên quan đến điểm đến Việt Nam.

Một khía cạnh khác cần được quan tâm là cơ cấu thị trường truy cập. Trong tháng 10.2025, lượng người dùng đến từ Mỹ, Australia, Singapore và Indonesia ghi nhận những mức tăng tích cực. Riêng thị trường Mỹ tăng 40,8%, Singapore tăng 34% và Indonesia tăng 41,6% trong vòng một tháng.

Đây là những dữ liệu đáng quan tâm đối với công tác xúc tiến du lịch quốc gia. Mỹ là thị trường có khả năng chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm đa dạng; Australia là thị trường khách đường dài giàu tiềm năng; Singapore và Indonesia có lợi thế về khoảng cách địa lý, kết nối hàng không và khả năng phát triển dòng khách trao đổi trong khu vực.

Việc website tiếp cận tốt các thị trường này tạo thêm điều kiện để quảng bá sản phẩm Việt Nam đến những nhóm khách có nhu cầu và đặc điểm tiêu dùng khác nhau.

Tất nhiên, lượng truy cập không đồng nghĩa với số lượt đặt tour hay số khách thực tế. Muốn xác định đầy đủ hiệu quả kinh tế của hoạt động truyền thông số, ngành Du lịch cần tiếp tục theo dõi các chỉ số chuyển đổi, mức độ quan tâm đến từng sản phẩm, khả năng đặt dịch vụ và doanh thu phát sinh.

Tuy vậy, những kết quả hiện tại đã cho thấy hoạt động quảng bá đang có những chuyển biến tích cực về chất lượng tiếp cận.

Đổi mới cách kể câu chuyện Việt Nam trên thị trường quốc tế

Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần cải thiện vị thế của vietnam.travel là sự thay đổi trong tư duy xây dựng nội dung.

Trước đây, website quảng bá du lịch quốc gia thường tập trung giới thiệu thông tin cơ bản về điểm đến, danh thắng, phương tiện đi lại, cơ sở lưu trú và các dịch vụ. Đây là những thông tin cần thiết nhưng chưa đủ để tạo nên sức hấp dẫn trong môi trường truyền thông toàn cầu, nơi du khách mỗi ngày tiếp nhận khối lượng nội dung khổng lồ.

Vietnam.travel đang được phát triển theo hướng lấy nhu cầu, sở thích và hành vi tìm kiếm của du khách quốc tế làm cơ sở tổ chức nội dung. Các nhóm trải nghiệm được xây dựng đa dạng, bao gồm văn hóa, thiên nhiên, biển đảo, du lịch mạo hiểm, ẩm thực, nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch cao cấp và khám phá đô thị.

Cách tiếp cận này giúp hình ảnh Việt Nam được giới thiệu với nhiều sắc thái hơn. Việt Nam không đơn thuần hiện diện qua những biểu tượng quen thuộc như vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, ruộng bậc thang Tây Bắc hay những bãi biển nhiệt đới.

Hình ảnh quốc gia còn được giới thiệu qua chiều sâu văn hóa, đời sống cộng đồng, nghệ thuật ẩm thực, không gian sáng tạo, các trải nghiệm nghỉ dưỡng và những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

Đây là thay đổi quan trọng trong tư duy xúc tiến du lịch. Tài nguyên chỉ thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi được tổ chức thành sản phẩm có sức hấp dẫn, được kể bằng ngôn ngữ phù hợp với thị trường và có khả năng tạo ra mong muốn trải nghiệm.

Năng lực cạnh tranh phải được xây dựng trên nền tảng tài nguyên đặc sắc, thể chế thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm có chiều sâu, nguồn nhân lực chuyên nghiệp và hệ sinh thái số hiện đại

Việc kết hợp bài viết, hình ảnh, video và các nội dung đa phương tiện cũng giúp tăng khả năng truyền tải cảm xúc. Du khách có thể hình dung về một chuyến đi, tìm hiểu những hoạt động có thể tham gia và lựa chọn trải nghiệm phù hợp ngay trong quá trình tiếp cận website.

Đặc biệt, việc mở rộng ngôn ngữ là hướng đi có ý nghĩa đối với tham vọng quảng bá toàn cầu. Theo thông tin cập nhật của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, https://vietnam.travel/ đã bổ sung 10 ngôn ngữ mới, nâng tổng số ngôn ngữ lên 11 và hướng tới mục tiêu 15 ngôn ngữ vào cuối năm 2026.

Đây là một bước mở rộng đáng kể về khả năng tiếp cận thị trường. Mỗi ngôn ngữ mới giúp giảm rào cản thông tin, tăng khả năng kết nối trực tiếp với du khách và tạo điều kiện để nội dung quảng bá phù hợp hơn với đặc điểm văn hóa, tập quán tìm kiếm của từng nhóm khách quốc tế.

Sức cạnh tranh số gắn với sức bật thực tế của ngành Du lịch

Có thể thấy, hoạt động quảng bá số đang góp phần tạo dựng một hệ thống tiếp cận thị trường rộng hơn. Hình ảnh điểm đến được giới thiệu liên tục, thông tin được cập nhật, các sản phẩm được phân nhóm theo nhu cầu và những chính sách thuận lợi cho khách quốc tế được truyền tải trực tiếp tới người dùng.

Tuy nhiên, để tạo ra sức cạnh tranh thực chất, truyền thông cần được kết nối chặt chẽ với năng lực cung ứng dịch vụ.

Một điểm đến có thể thu hút hàng triệu lượt tìm kiếm, nhưng nếu giao thông bất tiện, sản phẩm thiếu khác biệt, chất lượng phục vụ không đồng đều hoặc môi trường du lịch chưa bảo đảm thì sự quan tâm trên không gian số khó chuyển hóa thành lợi ích kinh tế bền vững.

Vì vậy, thứ hạng của https://vietnam.travel/ cần được nhìn nhận như một bộ phận trong tổng thể năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia. Thành công của truyền thông phải được tiếp nối bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng, nguồn nhân lực và khả năng quản trị điểm đến.

Ở tầm khu vực, Đông Nam Á là một trong những không gian cạnh tranh du lịch sôi động nhất thế giới.

Thái Lan có thương hiệu điểm đến lâu đời, Singapore nổi bật về hạ tầng và chất lượng dịch vụ, Indonesia sở hữu hệ sinh thái đảo và nghỉ dưỡng phong phú, Malaysia có lợi thế về du lịch đa văn hóa. Mỗi quốc gia đều dành nguồn lực lớn cho xúc tiến, quảng bá và phát triển sản phẩm.

Trong tương quan ấy, việc vietnam.travel giữ vị trí thứ hai khu vực là kết quả đáng ghi nhận. Việt Nam đang từng bước thu hẹp khoảng cách về năng lực truyền thông quốc tế với những quốc gia có bề dày phát triển du lịch và hệ thống xúc tiến chuyên nghiệp.

Dẫu vậy, du lịch Việt Nam không nên dừng ở việc duy trì thứ hạng trong Đông Nam Á. Thị trường cạnh tranh thực sự của ngành là toàn cầu, nơi các điểm đến phải cạnh tranh trực tiếp về khả năng thu hút dòng khách, chất lượng trải nghiệm, mức chi tiêu, thời gian lưu trú và giá trị kinh tế tạo ra.

Bức tranh này cũng cần được đặt cạnh kết quả của Chỉ số phát triển du lịch và lữ hành (TTDI) 2026 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố. Việt Nam tăng 7 bậc, lên vị trí thứ 52 trong số 110 nền kinh tế, với điểm số 4,15, tăng 6,1% so với năm 2024. Trong Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ năm, sau Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Hai kết quả trên phản ánh những khía cạnh khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ. Thứ hạng https://vietnam.travel/ cho thấy năng lực hiện diện và quảng bá thương hiệu trên môi trường số.

TTDI phản ánh những điều kiện nền tảng rộng hơn, bao gồm môi trường kinh doanh, chính sách du lịch, hạ tầng, tài nguyên và tính bền vững. Việc cùng cải thiện ở các phương diện này cho thấy du lịch Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực về năng lực cạnh tranh tổng thể, dù vẫn còn khoảng cách cần tiếp tục thu hẹp với nhóm quốc gia dẫn đầu.

Tầm nhìn phát triển du lịch quốc gia cần đặt các kết quả đó trong một chỉnh thể thống nhất. Năng lực cạnh tranh phải được xây dựng trên nền tảng tài nguyên đặc sắc, thể chế thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, sản phẩm có chiều sâu, nguồn nhân lực chuyên nghiệp và hệ sinh thái số hiện đại.

Đây cũng là yêu cầu phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Khát vọng nâng tầm thương hiệu quốc gia

Việc https://vietnam.travel/ vươn lên nhóm dẫn đầu Đông Nam Á mở ra những gợi ý quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Công tác quảng bá du lịch cần được nhìn nhận như một hoạt động đầu tư dài hạn cho thương hiệu quốc gia, có mục tiêu, có dữ liệu đánh giá và có khả năng tạo ra hiệu quả kinh tế đo lường được.

Trước hết, cần tiếp tục phát triển https://vietnam.travel/ thành nền tảng quảng bá thông minh, đa ngôn ngữ, có khả năng cá nhân hóa nội dung theo thị trường và nhu cầu của từng nhóm khách.

Dữ liệu tìm kiếm, mức độ tương tác, xu hướng tiêu dùng và phản hồi của du khách cần được khai thác hiệu quả hơn để điều chỉnh nội dung, lựa chọn sản phẩm quảng bá và xác định thị trường ưu tiên.

Cùng với đó, website quốc gia cần được kết nối sâu hơn với hệ sinh thái du lịch số, các nền tảng đặt dịch vụ, doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, cơ sở lưu trú và các địa phương. Khi thông tin quảng bá có thể dẫn tới những sản phẩm cụ thể, du khách sẽ thuận lợi hơn trong việc lập kế hoạch, lựa chọn dịch vụ và thực hiện chuyến đi.

Một yêu cầu khác là nâng cao tính thống nhất trong truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam. Những câu chuyện về di sản, thiên nhiên, ẩm thực, con người và các sản phẩm du lịch cần được xây dựng thành hệ thống nhận diện có chiều sâu, nhất quán về thông điệp và đủ sức cạnh tranh với những thương hiệu điểm đến đã có vị thế lâu năm.

Quan trọng hơn, thành công trên môi trường số phải song hành với chất lượng trải nghiệm ngoài đời thực. Mỗi hình ảnh quảng bá cần được bảo chứng bằng sản phẩm có chất lượng, dịch vụ đáng tin cậy, môi trường du lịch văn minh và sự hài lòng của du khách. Khi trải nghiệm thực tế đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng được hình thành trên không gian số, thương hiệu điểm đến mới có thể tạo dựng niềm tin lâu dài.

Việt Nam đang sở hữu những lợi thế đặc biệt về cảnh quan, di sản, văn hóa, ẩm thực và con người. Vấn đề đặt ra đối với ngành Du lịch là tổ chức, khai thác và chuyển hóa những lợi thế ấy thành năng lực cạnh tranh có sức bền, đủ khả năng tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Vietnam.travel đứng thứ hai Đông Nam Á là một dấu mốc đáng ghi nhận. Nhưng tầm vóc của thương hiệu du lịch Việt Nam sẽ được quyết định bởi khả năng biến sự chú ý của thế giới thành những chuyến đi, biến những chuyến đi thành trải nghiệm chất lượng và biến trải nghiệm ấy thành niềm tin, sự trở lại cùng giá trị kinh tế lâu dài cho đất nước.