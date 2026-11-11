Vietnam Seafood Summit 2026: Mở rộng thị trường, nâng giá trị thủy sản xuất khẩu

Sức mua tại châu Á mở thêm dư địa tăng trưởng

Ngày 11/11/2026, tại TP. Cần Thơ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ngành thủy sản Việt Nam (Vietnam Seafood Summit 2026 - VSS 2026) với chủ đề “Triển vọng thị trường thủy sản 2027 - 2029 - Cơ hội và dư địa cho tăng trưởng xuất khẩu hai con số”.

Đây là lần đầu tiên VASEP tổ chức hội nghị thị trường theo mô hình summit với sự tham gia của toàn chuỗi giá trị, từ nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu đến phân phối, công nghệ, logistics và tài chính. Hội nghị quy tụ hơn 300 đại biểu và hơn 25 diễn giả.

Vietnam Seafood Summit 2026 thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp và chuyên gia.

Báo cáo dẫn đề của VASEP đưa ra ba kịch bản xuất khẩu thủy sản đến năm 2029 trên cùng một mốc tham chiếu. Mức chênh lệch gần 1,7 tỷ USD giữa kịch bản cơ sở và kịch bản tăng trưởng 10% mỗi năm đặt ra câu hỏi về nguồn tăng trưởng trong giai đoạn 2027-2029. Doanh nghiệp cần xác định thị trường nào còn dư địa, nhóm sản phẩm nào có thể nâng giá trị xuất khẩu và những khâu nào trong chuỗi cung ứng cần được đầu tư trước.

Theo ước tính của VASEP, xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2026 đạt 10,459 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Riêng thị trường Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) cùng ASEAN đóng góp khoảng hai phần ba mức tăng kim ngạch, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 1,2%. Diễn biến này đặt ra hai ưu tiên cho ngành thủy sản Việt Nam trong giai đoạn tới, gồm khai thác sức mua đang tăng tại châu Á và củng cố vị thế tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như Hoa Kỳ.

Tại thị trường Trung Quốc, cơ hội đang mở rộng cả về địa bàn tiêu thụ lẫn danh mục sản phẩm. Theo nội dung chia sẻ của ông Đỗ Quang Tùng, Tham tán Nông nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc, thị trường đang mở rộng từ các thành phố ven biển vào các tỉnh nội địa. Sự phát triển của chuỗi lạnh, thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại tạo thêm kênh tiếp cận người mua, từ đó mở ra cơ hội cho các mặt hàng từ hải sản cao cấp đến thủy sản chế biến sẵn phục vụ bữa ăn hằng ngày.

Ở chiều ngược lại, theo ông Đỗ Ngọc Tài, Chủ tịch VASEP, căng thẳng địa chính trị và xung đột thương mại đang ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển, nguồn cung và hướng dịch chuyển của đơn hàng. Tại Hoa Kỳ, những thay đổi về thuế quan và phòng vệ thương mại tác động trực tiếp đến cách doanh nghiệp tính giá, ký hợp đồng và bố trí sản xuất. Khi một thị trường lớn điều chỉnh chính sách nhập khẩu, hàng hóa có thể chuyển sang các thị trường khác, làm thay đổi tương quan cạnh tranh ngay cả ở những nơi thủy sản Việt Nam đã có chỗ đứng.

Chủ tịch VASEP Đỗ Ngọc Tài khuyến nghị doanh nghiệp thủy sản chủ động xây dựng kịch bản thị trường 2027–2029.

Chủ động nguyên liệu, nâng giá trị sản phẩm

Cùng với thay đổi chính sách thương mại, người mua ngày càng coi trọng an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững khi lựa chọn nhà cung cấp. Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp vì vậy phụ thuộc nhiều hơn vào việc chủ động nguyên liệu, kiểm soát chi phí và phát triển sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng.

“Nhiều quyết định phải được đưa ra từ trước khi có đơn hàng, từ chọn giống, tổ chức vùng nuôi đến đầu tư thiết bị, chuẩn bị công suất và bố trí vốn”, ông Đỗ Ngọc Tài nhấn mạnh.

Với doanh nghiệp chế biến thủy sản, có thêm đơn hàng đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị đủ nguyên liệu đúng kích cỡ và đúng tiến độ. Nếu nguyên liệu về sai cỡ hoặc lệch lịch giao, chi phí sản xuất có thể tăng. Với cùng một lượng nguyên liệu, doanh nghiệp có thể nâng giá trị xuất khẩu bằng cách lựa chọn quy cách phù hợp với nhu cầu người mua và bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm chế biến sâu.

Thị trường nội địa cũng là một hướng mở rộng tiêu thụ được đặt ra tại hội nghị. Cùng một loại cá, sản phẩm đóng gói nhỏ bán cho hộ gia đình và sản phẩm đóng gói lớn cung ứng cho bếp ăn công nghiệp đòi hỏi cách tính giá, bảo quản và tổ chức giao hàng khác nhau. Trao đổi trực tiếp với người mua và nhà phân phối sẽ giúp doanh nghiệp cân nhắc quy cách, giá bán và kênh phân phối phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Các diễn giả trong phiên thảo luận tại Vietnam Seafood Summit 2026.

Qua 5 phiên thảo luận, Vietnam Seafood Summit 2026 xem xét triển vọng các ngành hàng chủ lực, rủi ro từ thay đổi chính sách thương mại, xu hướng nhu cầu tại các thị trường lớn, tiềm năng tiêu thụ nội địa và giải pháp nâng sức cạnh tranh toàn chuỗi. Riêng với phòng vệ thương mại, nội dung thảo luận tập trung vào việc doanh nghiệp có thể chuẩn bị trước khi một vụ điều tra xảy ra, từ theo dõi cảnh báo sớm đến phối hợp với nhà nhập khẩu và hiệp hội.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) kỳ vọng kết quả hội nghị sẽ giúp doanh nghiệp rà soát kế hoạch giai đoạn 2027-2029, xác định thị trường, sản phẩm ưu tiên và các khoản đầu tư cần chuẩn bị. Sau hội nghị, Hiệp hội sẽ tổng hợp các đề xuất và tiếp tục kết nối doanh nghiệp với người mua, nhà cung ứng và đối tác dịch vụ có nhu cầu hợp tác.