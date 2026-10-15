Vietnam Post trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là đầu số di động 10 số được đưa ra đấu giá theo quy định của cơ quan quản lý, góp phần bổ sung nguồn tài nguyên kho số để đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao và các dịch vụ số trong giai đoạn mới.

Việc có thêm mã mạng 75 đánh dấu bước phát triển tiếp theo sau khi Vietnam Post bắt đầu tham gia thị trường viễn thông di động với các sản phẩm SIM du lịch và định hướng phát triển giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT). Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển viễn thông di động của Vietnam Post, tạo cơ sở để phát triển dịch vụ thuê bao di động mang đầu số riêng dưới thương hiệu Pottel, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ và mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Đầu số 075 hướng tới đáp ứng nhu cầu liên lạc, truy cập dữ liệu và sử dụng các tiện ích số của khách hàng cá nhân. Đầu số mới cũng mở ra khả năng phát triển các lựa chọn số thuê bao đa dạng, trong đó có số đẹp, số dễ nhớ, số mang ý nghĩa hoặc dấu ấn cá nhân, phù hợp với sở thích và nhu cầu của các khách hàng.

Ngày 26/12/2025, Vietnam Post được cấp Giấy phép số 559/GP-CVT về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Từ tháng 8/2026, Bưu điện Việt Nam bắt đầu cung cấp SIM du lịch Pottel thông qua các cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối IoT. Với mạng lưới 13.000 điểm phục vụ và đội ngũ hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên trên toàn quốc, Vietnam Post có lợi thế lớn về độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng khi phát triển, phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông trên toàn quốc.

Tại Việt Nam, mã 75 tương ứng với đầu số 075, từng là mã vùng điện thoại cố định của Bến Tre. Sau đợt quy hoạch năm 2017, mã của tỉnh chuyển từ 075 sang 0275, giải phóng mã 75 cho mục đích khác.

Trước đó, tháng 7/2026, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức đấu giá thành công đầu số 095 từng gắn với nhà mạng SFone. Viettel trúng đấu giá với 252,5 tỷ đồng, gấp 100 lần khởi điểm.