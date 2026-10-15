Vietnam Post mở rộng hoạt động viễn thông với đầu số 075

Vietnam Post vừa trúng đấu giá mã mạng di động 75. (Ảnh minh họa)

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) trúng đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 75, tương ứng với đầu số thuê bao 075. Kết quả này tạo cơ sở để doanh nghiệp phát triển dịch vụ thuê bao di động dưới thương hiệu Pottel, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực viễn thông.

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mã mạng 75 thuộc kho số viễn thông quốc gia, được quy hoạch dành cho dịch vụ di động.

Theo định hướng của Vietnam Post, đầu số 075 hướng tới đáp ứng nhu cầu liên lạc, truy cập dữ liệu và sử dụng các tiện ích số của khách hàng cá nhân. Đầu số mới cũng mở ra khả năng cung cấp nhiều lựa chọn số thuê bao, trong đó có các số đẹp, số dễ nhớ hoặc mang dấu ấn cá nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Vietnam Post sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa đầu số 075 vào khai thác, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Việc bổ sung mã mạng 75 diễn ra trong bối cảnh Vietnam Post từng bước mở rộng hoạt động viễn thông di động. Ngày 26/12/2025, doanh nghiệp được cấp Giấy phép số 559/GP-CVT về cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng. Từ tháng 8/2026, Vietnam Post bắt đầu cung cấp SIM du lịch Pottel thông qua các cửa hàng, điểm bán và đại lý, đồng thời phát triển các giải pháp kết nối Internet vạn vật (IoT).

Vietnam Post hiện có mạng lưới 13.000 điểm phục vụ và đội ngũ hơn 40.000 cán bộ, công nhân viên trên toàn quốc. Đây là lợi thế về độ phủ và khả năng tiếp cận khách hàng khi doanh nghiệp phát triển, phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông.

Pottel là thương hiệu viễn thông di động thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), hoạt động theo mô hình nhà mạng di động ảo (MVNO), trên cơ sở hợp tác sử dụng hạ tầng của VNPT.

Pottel cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ viễn thông di động hướng tới nhu cầu kết nối đa dạng của khách hàng cá nhân và tổ chức, hướng tới những trải nghiệm kết nối thuận tiện, gia tăng tiện ích và giá trị kết nối trong kỷ nguyên số.