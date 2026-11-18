Vietnam Post hợp tác với Quảng Trị phát triển logistics, thúc đẩy chuyển đổi số

Quảng Trị có vị trí đặc biệt trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và khu vực. Cùng với hai cảng biển và ba cửa khẩu quốc tế, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển logistics. Tuy nhiên, để chuyển các lợi thế thành năng lực cạnh tranh, tỉnh cần một hệ thống logistics đủ khả năng kết nối vận tải, kho bãi, lưu thông hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Đánh giá cao năng lực và thế mạnh của Vietnam Post, ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với tỉnh trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác phát triển dịch vụ logistics và chuyển phát xuyên biên giới, trong đó tập trung nghiên cứu triển khai các điểm dịch vụ logistics tại cửa khẩu Lao Bảo, La Lay, Cha Lo và những khu vực có nhu cầu thực tế. Các điểm này dự kiến tiếp nhận, tập kết, phân loại, vận chuyển hàng hóa, bưu gửi thương mại điện tử, chứng từ xuất nhập khẩu…

Đáng chú ý, hai bên định hướng xây dựng nền tảng logistics tập trung tại các khu công nghiệp, kết nối kho bãi, phương tiện vận tải và các dịch vụ liên quan, với mục tiêu giảm 5 -10% chi phí logistics so với phương án doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động.

Ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: Thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã phối hợp hiệu quả với tỉnh trong cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Đồng thời, hai bên nghiên cứu phát triển hệ sinh thái cung ứng dịch vụ logistics trong Khu thương mại tự do, bao gồm kho ngoại quan, dịch vụ hoàn tất đơn hàng xuyên biên giới, xử lý đơn hàng xuất nhập khẩu, phân phối nội địa và logistics phục vụ thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, hiện nay, Vietnam Post đang xây dựng nền tảng logistics nhằm kết nối các đơn vị trong chuỗi vận chuyển hoạt động phân tán, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn các phương tiện vận tải, hạn chế tình trạng xe chở hàng một chiều nhưng chiều về rỗng, không có hàng. Qua đó, tối ưu nguồn lực, giảm chi phí và rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa.

"Nền tảng này sẽ giúp kết nối, khai thác hiệu quả diện tích nhà kho còn trống và không gian vận tải chưa được sử dụng trên các chuyến xe. Mục tiêu của giải pháp là đưa chi phí logistics từ mức 15% xuống khoảng 12%", ông Nguyễn Trường Giang cho biết.

Không chỉ tập trung vào logistics, thỏa thuận hợp tác còn mở ra hướng ứng dụng công nghệ vào những vấn đề thiết thực của tỉnh Quảng Trị, trong đó có quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, cứu nạn, cứu hộ và logistics,

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương, khoảng 70% diện tích của tỉnh là rừng và đất lâm nghiệp. Tại những khu vực rộng lớn như Bắc Hướng Hóa, Đakrông lực lượng kiểm lâm phải di chuyển rất vất vả mỗi ngày để tuần tra nhưng vẫn khó bao quát toàn bộ địa bàn.

"Việc giám sát rừng, phòng, chống phá rừng và phát hiện cháy rừng bằng UAV là hết sức cấp thiết và thực tế. Tôi rất mong Vietnam Post sớm phối hợp triển khai thí điểm nội dung này", ông Bùi Hoàng Phương trao đổi tại lễ ký kết.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post: Vietnam Post đang xây dựng nền tảng logistics nhằm kết nối các đơn vị trong chuỗi vận chuyển

Trước đó, đầu tháng 11 Vietnam Post đã khảo sát khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát rừng, phòng cháy và bảo vệ tài nguyên tại Quảng Trị. Tại Điện Biên, doanh nghiệp cũng đã thương mại hóa hoạt động vận chuyển bằng UAV, bước đầu ứng dụng vào vận chuyển hàng hóa cho các hộ sản xuất nông nghiệp và cung cấp dịch vụ kinh tế tầm thấp cho các đơn vị trên địa bàn.

Để thỏa thuận sớm đi vào thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp với Vietnam Post và các sở, ngành cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ đơn vị phụ trách. Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu thí điểm điểm cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng; Sở Công Thương phối hợp nghiên cứu logistics, kho bãi, vận tải và tiêu thụ sản phẩm địa phương.