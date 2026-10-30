'Vietnam night' tại Tokyo 2026: Hơn 300 khách mời gặp gỡ, mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức trong khuôn khổ LHP Quốc tế Tokyo lần thứ 39 (TIFF 2026), nhằm quảng bá điện ảnh Việt Nam; giới thiệu tiềm năng làm phim tại Việt Nam và mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, quốc tế.

TS. Ngô Phương Lan (Chủ tịch VFDA) trao đổi với các khách mời quốc tế trong "Vietnam night" về tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác điện ảnh

Vietnam night là một trong những hoạt động nổi bật trong chuỗi xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Tokyo; thể hiện nỗ lực chủ động của VFDA trong việc đưa điện ảnh trở thành kênh kết nối văn hóa, con người và công nghiệp sáng tạo Việt Nam với thế giới.

Phát biểu tại chương trình, TS. Ngô Phương Lan (Chủ tịch VFDA) nhấn mạnh ý nghĩa của việc đưa điện ảnh Việt Nam hiện diện tại các diễn đàn quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội giới thiệu tác phẩm và tài năng Việt Nam mà còn là cách thức mở rộng mạng lưới đối tác, thúc đẩy hợp tác sản xuất, phát hành và thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam.

Các khách mời theo dõi video giới thiệu điện ảnh Việt Nam và LHP châu Á - Đà Nẵng (DANAFF)

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. Đồng thời, đánh giá cao các hoạt động xúc tiến của VFDA tại Tokyo trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác giữa ngành điện ảnh hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các khách mời đã theo dõi video giới thiệu điện ảnh Việt Nam và LHP châu Á - Đà Nẵng (DANAFF). Những hình ảnh về các tác phẩm, nhà làm phim, hoạt động phát triển tài năng và kết nối công nghiệp điện ảnh cho thấy sự vận động, phát triển của điện ảnh Việt Nam; giới thiệu DANAFF như một diễn đàn thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các nhà làm phim Việt Nam với khu vực và thế giới.

Cùng với đó, thông qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, các nhà làm phim, tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện giới thiệu năng lực, tìm hiểu nhu cầu của đối tác và từng bước chuyển những kết nối ban đầu thành cơ hội hợp tác cụ thể.

Lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ đối tác quốc tế tại sự kiện

Sự tham gia của lãnh đạo TP Hải Phòng và TP Quảng Ninh tại Vietnam night thể hiện sự chủ động của các địa phương trong quảng bá hình ảnh và thu hút hoạt động sản xuất điện ảnh quốc tế.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã giới thiệu tiềm năng bối cảnh; gửi gắm thông điệp mời gọi các nhà làm phim, nhà sản xuất quốc tế đến khảo sát và tìm hiểu cơ hội thực hiện dự án tại Việt Nam.

Với cảnh quan thiên nhiên, di sản, văn hóa và không gian đô thị đa dạng, TP Hải Phòng và TP Quảng Ninh có nhiều lợi thế để đáp ứng nhu cầu của các dự án điện ảnh. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của bối cảnh cần đi cùng khả năng cung cấp thông tin, kết nối đầu mối và phối hợp hỗ trợ đoàn phim trong quá trình khảo sát, tổ chức sản xuất.

Khách quốc tế có mặt trong "Đêm Việt Nam- Vietnam night"

Việc lãnh đạo địa phương trực tiếp gặp gỡ đối tác quốc tế tại Vietnam night góp phần đưa hoạt động quảng bá từ giới thiệu tiềm năng sang trao đổi về khả năng hợp tác thực tế. Qua điện ảnh, các địa phương không chỉ có cơ hội quảng bá cảnh quan, văn hóa và con người mà còn có thể mở rộng quan hệ với các hãng phim, nhà sản xuất và đơn vị cung cấp dịch vụ điện ảnh quốc tế.

Các hoạt động xúc tiến tại Tokyo của VFDA đã góp phần khẳng định điện ảnh là phương tiện để thế giới tiếp cận lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam qua ngôn ngữ sáng tạo; đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào các mạng lưới hợp tác, trao đổi chuyên môn và phát triển công nghiệp điện ảnh khu vực, quốc tế.

Khi được triển khai có hệ thống, hoạt động xúc tiến có thể góp phần mở rộng thị trường, tăng cơ hội hợp tác sản xuất và phát hành, thu hút các đoàn làm phim nước ngoài, cũng như tạo thêm điều kiện để tác phẩm và tài năng Việt Nam tiếp cận khán giả quốc tế.