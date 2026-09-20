Vietnam Mountain Marathon 2026: Vận động viên Việt Nam giành 6 chức vô địch

Dự lễ bế mạc có ông Cao Bá Quý - Chủ tịch UBND phường Sa Pa; ông David Lloyd - Giám đốc đường chạy VMM; đại diện các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ.

Ban Tổ chức và các vận động viên chụp ảnh kỉ niệm.

Giải Marathon vượt núi Việt Nam khép lại sau những cuộc tranh tài ở các cự ly 10, 21, 50, 70, 100 và 160 km. Nhiều vận động viên Việt Nam thi đấu nổi bật, giành thứ hạng cao, trong đó có chức vô địch tại nhiều cự ly.

Các vận động viên của Sa Pa giành nhiều giải thưởng tại Vietnam Mountain Marathon 2026.

Ở cự ly 10 km, các vận động viên Việt Nam chiếm ưu thế. Tại nội dung nữ, Lò Thị Yên giành vị trí thứ nhất với thời gian 1 giờ 14 phút 45 giây; Phu Mè Sớ xếp thứ hai; Jemima Wilson của Vương quốc Anh đứng thứ ba.

Các vận động viên nữ nhận giải nhất, nhì, ba ở cự ly 10 km.

Tại nội dung nam, vận động viên Việt Nam Sùng A Là về nhất sau 1 giờ 07 phút 29 giây, tiếp theo là Giàng A Khải và Nguyễn Thành Trung.

Các vận động viên nam nhận giải nhất, nhì, ba ở cự ly 10 km.

Tại cự ly 21 km, chức vô địch nữ thuộc về vận động viên Bồ Đào Nha Cristina Arreiol với thành tích 2 giờ 45 phút 04 giây. Trần Duyên và Nguyễn Thị Mai của Việt Nam lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ đạt thành tích xuất sắc ở cự ly 21 km.

Ở nội dung nam, Sùng A Phử của Việt Nam về nhất với thời gian 2 giờ 01 phút, xếp trên Tony Scotton của Pháp và Lý A Bằng của Việt Nam.

Các vận động viên nam nhận giải nhất, nhì, ba ở cự ly 21 km.

Ở cự ly 50 km, Ram Maya Budha của Nepal giành ngôi nhất nữ với thành tích 6 giờ 24 phút 37 giây. Yuri Yoshizumi của Nhật Bản đứng thứ hai, Rebecca Bunting của Vương quốc Anh xếp thứ ba.

Ba vận động viên có thành tích tốt nhất nội dung 50 km nữ.

Ở nội dung nam, Ruqin Wang của Trung Quốc giành chiến thắng với thành tích 4 giờ 59 phút 27 giây; Billy Curtis của Australia đứng thứ hai; vận động viên Việt Nam Sùng A Sử giành vị trí thứ ba.

Ruqin Wang giành vị trí cao nhất ở nội dung 50 km nam.

Dấu ấn của các vận động viên chủ nhà tiếp tục được thể hiện rõ tại cự ly 70 km khi Việt Nam giành ngôi nhất ở cả hai nội dung nam và nữ. Phương Thị Hồng Nhung vô địch nội dung nữ với thời gian 11 giờ 36 phút 26 giây, xếp trên Lưu Hồng Vân và Halimatun Saadiah Mat Nor của Malaysia.

Phương Thị Hồng Nhung cùng các vận động viên trong tốp ba nội dung 70 km nữ.

Ở nội dung nam, Vàng A Tung cán đích đầu tiên sau 8 giờ 55 phút 16 giây. Đáng chú ý, Lý A Sông về thứ hai với thời gian 8 giờ 55 phút 22 giây, chỉ chậm hơn người chiến thắng 6 giây. Randolf Gonzales của Philippines giành vị trí thứ ba.

Các vận động viên nam nhận giải nhất, nhì, ba ở cự ly 70 km.

Một trong những kết quả nổi bật của các vận động viên Việt Nam tại giải năm nay là chức vô địch cự ly 100 km nữ của Hà Thị Hậu. Cô cán đích với thành tích 12 giờ 54 phút 43 giây. Maryline Nakache của Pháp về thứ hai với thời gian 14 giờ 29 phút 54 giây, trong khi Ying Li của Trung Quốc đứng thứ ba với 14 giờ 53 phút 49 giây.

Hà Thị Hậu giành chức vô địch nội dung 100 km nữ.

Ở nội dung 100 km nam, Roka Magar Man Kumar của Nepal giành vị trí cao nhất với thời gian 11 giờ 42 phút 37 giây. Vận động viên Nga Aleksei Beresnev xếp thứ hai, còn Ngô Văn Chính của Việt Nam đứng thứ ba với thành tích 13 giờ 28 phút 05 giây.

﻿Các vận động viên nam nhận giải nhất, nhì, ba ở cự ly 100 km.

Tại cự ly dài nhất 160 km, ngôi vô địch nữ thuộc về Man Yee Cheung của Hong Kong (Trung Quốc) với thời gian 29 giờ 40 phút 42 giây. Hai vận động viên Việt Nam là Giàng Thị Linh và Nguyễn Thị Trà Giang lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba. Đáng chú ý, Giàng Thị Linh chỉ về sau người chiến thắng 1 phút 32 giây.

Man Yee Cheung cùng hai vận động viên về nhì và ba nội dung 160 km.

Ở nội dung 160 km nam, Junghyun Lim của Hàn Quốc về nhất với thành tích 24 giờ 53 phút 27 giây. Nguyễn Sỹ Hiếu của Việt Nam xếp thứ hai với 26 giờ 51 phút 49 giây, trong khi Dina Nath Bagale của Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ ba.

Junghyun Lim giành ngôi vô địch nội dung 160 km nam.

Vietnam Mountain Marathon 2026 khép lại với sự hiện diện của các vận động viên đến từ nhiều quốc gia trên bục trao giải. Các vận động viên Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét khi giành chức vô địch ở các nội dung 10 km nam và nữ, 21 km nam, 70 km nam và nữ, 100 km nữ; đồng thời có thêm nhiều vị trí trong tốp ba tại các cự ly còn lại.