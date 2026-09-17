Vietnam Mold Grand Prix góp phần giải bài toán nhân lực ngành khuôn mẫu

Ông Yoshida Susumu, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu chào mừng.

Vòng chung kết Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam (Vietnam Mold Grand Prix) lần thứ 3-năm 2026 diễn ra ngày 17/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội với sự tham gia của 12 đội thi đại diện cho các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước.

Cuộc thi do Câu lạc bộ Khuôn mẫu Nhật-Việt phối hợp cùng Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI) tổ chức trong khuôn khổ Triển lãm Giao thương quốc tế ngành chế tạo lần thứ 10-FBC ASEAN 2026.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng thế hệ kỹ sư trẻ có năng lực thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, tư duy sản xuất và khả năng giải quyết các bài toán kỹ thuật trong môi trường thực tế.

Phát biểu chào mừng, ông Yoshida Susumu, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, các hoạt động của Câu lạc bộ Khuôn mẫu Nhật-Việt được đánh giá cao không chỉ vì sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên, mà còn vì sự tập trung mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ, phù hợp với các nghị quyết gần đây của Việt Nam về nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, cũng như bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vòng chung kết Cuộc thi Khuôn mẫu Việt Nam (Vietnam Mold Grand Prix) lần thứ 3 năm 2026.

Những sáng kiến này đóng góp vào sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp cơ sở tại Việt Nam và có ý nghĩa to lớn đối với cả Nhật Bản và Việt Nam.

Theo ông Phạm Hải Phong, Phó Chủ tịch VASI, một trong những mục tiêu quan trọng của Vietnam Mold Grand Prix là thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong lĩnh vực khuôn mẫu, đồng thời được tiếp xúc với các doanh nghiệp, công nghệ và yêu cầu thực tế của sản xuất.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có thêm một kênh để tiếp cận nguồn nhân lực trẻ, quan sát năng lực kỹ thuật của sinh viên và tham gia trực tiếp vào quá trình đào tạo thế hệ kỹ sư tương lai.

Đây là một vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu khi năng lực thiết kế và chế tạo khuôn mẫu là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Ông Maniwa Hideya, Chủ tịch Câu lạc bộ Khuôn mẫu Nhật-Việt cho biết, bước vào mùa giải thứ ba, cuộc thi năm nay nhận được sự tham gia của nhiều đội hơn so với những năm trước.

Các đề bài cũng được xây dựng với độ khó cao hơn và không chỉ dừng ở khâu thiết kế, mà sinh viên trực tiếp tham gia vào quá trình chế tạo khuôn và hoàn thiện sản phẩm thực tế.

Qua đó, sinh viên có cơ hội đối diện với những vấn đề thực tế như khả năng gia công, độ chính xác, tính ổn định, lắp ráp, vận hành và khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng loạt

“Trong bối cảnh ngành sản xuất, chế tạo của Việt Nam đang từng bước phát triển lên một giai đoạn mới, việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp nhằm đào tạo thế hệ kỹ sư, kỹ thuật viên có năng lực và tay nghề cao trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vietnam Mold Grand Prix hướng tới tạo ra một môi trường để thế hệ trẻ nhân lực tương lai có cơ hội tiếp cận các công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, việc trưng bày khuôn mẫu và sản phẩm tại FBC ASEAN 2026 mở ra cơ hội để thành quả của các đội thi được giới thiệu trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó đưa hoạt động đào tạo kỹ thuật đến gần hơn với hệ sinh thái sản xuất,” ông Maniwa Hideya nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thuyết trình bài dự thi.

Tham gia cuộc thi, sinh viên Phạm Vũ Khang, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngành khuôn mẫu, một thiết kế tốt không chỉ được đánh giá bởi hình dạng hay độ chính xác trên bản vẽ.

Người thiết kế cần đồng thời trả lời những câu hỏi quan trọng: Khuôn có thể gia công như thế nào? Có dễ lắp ráp và bảo trì không? Sản phẩm sau khi đúc hoặc dập có đáp ứng yêu cầu không? Quy trình có ổn định khi đưa vào sản xuất hàng loạt? Chi phí và năng suất có phù hợp với thực tế doanh nghiệp?

Do đó, các đội thi không chỉ hoàn thiện thiết kế mà còn phải đối diện với những vấn đề phát sinh trong gia công, lắp ráp và thử nghiệm, từ đó liên tục điều chỉnh giải pháp.

"Khép lại dự án với nhiều trải nghiệm thực tế, chúng em xem đây là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình chinh phục công nghệ chế tạo. Từ 'biết làm' đến 'biết cách làm' và quan trọng hơn cả là 'biết chịu trách nhiệm' đó chính là những giá trị lớn nhất mà hành trình cuộc thi mang lại,” em Phạm Vũ Khang khẳng định.

Với mùa giải thứ ba, Vietnam Mold Grand Prix 2026 tiếp tục khẳng định định hướng trở thành một cầu nối giữa sinh viên kỹ thuật, nhà trường, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần xây dựng thế hệ kỹ sư trẻ có kiến thức, kỹ năng thực hành và tư duy sản xuất phù hợp với yêu cầu của nền công nghiệp hiện đại./.