Vietnam Fund Awards 2026 trao 44 giải thưởng cho các quỹ đầu tư

VFA 2026 đánh giá 100 quỹ đầu tư trên cùng mặt bằng dữ liệu. (Ảnh minh họa)

Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) đã đánh giá 100 quỹ đầu tư chứng khoán đang hoạt động tại Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện. Dữ liệu phục vụ đánh giá được chốt tại ngày 31/12/2025, nhằm bảo đảm các quỹ được xem xét trên cùng một mặt bằng thông tin.

Trong mùa giải đầu tiên, VFA 2026 trao tổng cộng 44 giải thưởng thuộc 11 hạng mục, chia thành hai nhóm. Nhóm đánh giá hiệu quả đầu tư gồm 7 hạng mục dành cho ba loại hình quỹ cổ phiếu, trái phiếu và cân bằng, theo các kỳ 3 năm, 5 năm và 10 năm. Riêng kỳ đánh giá 10 năm chỉ áp dụng đối với nhóm quỹ cổ phiếu.

Nhóm thứ hai tập trung vinh danh sự phát triển của ngành quỹ, gồm các hạng mục quỹ ETF, quỹ ESG, quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện và quỹ mở có tốc độ tăng trưởng nhà đầu tư tốt nhất.

Ở hạng mục Quỹ ESG tiên phong, hai quỹ được vinh danh là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu ESG Eastspring Investments Việt Nam và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu United ESG Việt Nam. Hạng mục Quỹ hưu trí tiêu biểu ghi nhận 5 quỹ, trong đó có các sản phẩm do MB, Dragon Capital Việt Nam và SSI quản lý.

Nhóm ETF tiêu biểu có 5 quỹ được vinh danh, gồm Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND, Quỹ ETF DCVFMVN30, Quỹ ETF MAFM VN30, Quỹ ETF SSIAM VN30 và Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD. Trong khi đó, hạng mục Quỹ mở tăng trưởng cơ sở nhà đầu tư nhanh nhất ghi nhận 5 quỹ đến từ Dragon Capital Việt Nam, Vietcombank, Bảo Việt và SSI.

Theo ban tổ chức, một quỹ chỉ được đưa vào xét giải khi có tối thiểu 3 năm hoạt động tính đến cuối năm liền trước, được cấp phép và vận hành hợp lệ, không có vi phạm pháp luật về chứng khoán trong 3 năm gần nhất và có đầy đủ dữ liệu tài chính.

Trong mô hình tính điểm, lợi nhuận chiếm 70% trọng số, bên cạnh các tiêu chí về rủi ro và tính ổn định. Toàn bộ quá trình tính toán được thực hiện tự động theo phương pháp đã công bố.

VFA 2026 lưu ý kết quả chỉ phản ánh dữ liệu đến hết ngày 31/12/2025, không bao gồm các biến động sau thời điểm này và không cấu thành khuyến nghị đầu tư.