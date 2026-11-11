Vietnam Foodexpo 2026 thu hút hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. (Ảnh: Bộ Công thương)

Ngày 11/11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Công thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14/11.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm, Cục trưởng Xúc tiến thương mại - ông Vũ Bá Phú cho biết, được tổ chức thường niên từ năm 2015, Vietnam Foodexpo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế chủ lực của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Năm nay, triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhờ sự kết hợp với SIAL Vietnam, quy tụ hơn 700 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2025.

Triển lãm có sự tham gia của doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trong nước và hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, khu gian hàng Hàn Quốc có gần 80 doanh nghiệp, Nhật Bản gần 40 doanh nghiệp, cùng các khu trưng bày của Thụy Điển, Malaysia, Nga và nhiều quốc gia khác.

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Công thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14/11. (Ảnh: Bộ Công thương)

Các sản phẩm trưng bày bao quát toàn bộ chuỗi cung ứng ngành thực phẩm, từ nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống đến máy móc, thiết bị chế biến, công nghệ bảo quản, đóng gói và các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, Khu gian hàng thương hiệu Quốc gia Việt Nam có diện tích hơn 300m², quy tụ nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như LC FOODS, Colusa - Miliket, Liksin, Nafoods Group, TH Food, Dh Foods, Richy Group... Đây là dịp giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao, góp phần quảng bá hình ảnh, uy tín và năng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Một điểm nhấn của triển lãm năm nay là sự chuyển biến về chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. Theo Ban tổ chức, hơn 90% doanh nghiệp tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO; hơn 80% sở hữu các chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, Halal, EU Organic và các chứng nhận liên quan. Đặc biệt, hơn 100 doanh nghiệp có chứng chỉ Halal tham gia triển lãm, mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường Halal toàn cầu với khoảng 2 tỷ người tiêu dùng tại 112 quốc gia.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Vietnam Foodexpo 2026 còn tổ chức nhiều hội nghị, diễn đàn chuyên sâu và chương trình kết nối giao thương trực tiếp. Nổi bật là Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 với chủ đề thúc đẩy bao bì bền vững, nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU; Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần thứ III và các chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế.

Nhiều hệ thống phân phối lớn trong nước và quốc tế như Mega Market, Central Retail, AEON Việt Nam, WinEco, Bách Hóa Xanh, GS25, Satra... cũng tham gia các hoạt động kết nối, tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận mạng lưới thu mua, mở rộng thị trường xuất khẩu và đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại.

Thông qua việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà mua hàng và các hệ thống phân phối, Vietnam Foodexpo 2026 được kỳ vọng tiếp tục trở thành cầu nối quan trọng, góp phần nâng cao vị thế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Triển lãm dự kiến đón hơn 25.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.