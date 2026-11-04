Vietnam Foodexpo 2026 thu hút các doanh nghiệp thực phẩm Thụy Điển

Đa dạng sản phẩm thực phẩm từ Thụy Điển

Từ ngày 11 - 14/11/2026, Triển lãm Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tạo không gian kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam.

Vietnam Foodexpo là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam, do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức. Sau hơn một thập kỷ kể từ lần đầu tổ chức năm 2015, Vietnam Foodexpo 2026 tiếp tục mở rộng quy mô với hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp tham dự đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố của Việt Nam cùng hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hà Lan, Thụy Điển, Australia, Italy...

Các nhóm ngành hàng được giới thiệu tại triển lãm gồm nông sản, rau quả, chè, cà phê, hồ tiêu, hạt điều; thủy sản nguyên liệu và chế biến; thực phẩm chế biến, đồ uống, bánh kẹo, sữa, thực phẩm đóng hộp, gia vị, phụ gia và thực phẩm chức năng. Cùng với đó là máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ chế biến, bảo quản, đóng gói và các giải pháp về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, Vietnam Foodexpo 2026 là dịp để các doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp, đồng thời tìm kiếm cơ hội kết nối với doanh nghiệp trong nước. Tham gia triển lãm, nhóm doanh nghiệp Thụy Điển mang đến các sản phẩm và lĩnh vực hoạt động khác nhau, từ đồ uống, bánh kẹo, nguyên liệu chế biến đến công nghệ sản xuất và dịch vụ chứng nhận, góp thêm những lựa chọn cho hoạt động giao thương trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Ở nhóm đồ uống, Kullamust giới thiệu các sản phẩm nước ép trái cây có truyền thống sản xuất từ năm 1929. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, sản phẩm được làm từ 100% trái cây, không bổ sung đường, chất tạo ngọt, chất bảo quản hoặc phụ gia và không chứa cồn.

Danh mục của Kullamust gồm nước ép táo nguyên chất và các hương vị kết hợp cùng mâm xôi, dâu tây, lê, gừng. Ngoài ra, doanh nghiệp có dòng MUSTLY, gồm đồ uống có ga từ nước táo ép lạnh, kết hợp các hương vị trái cây như xoài, chanh dây, cam, đào trắng và yuzu.

Vietnam Foodexpo 2026 quy tụ hơn 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Trong lĩnh vực bánh kẹo, BUBS thuộc Tập đoàn Orkla Snacks là thương hiệu kẹo Thụy Điển được thành lập năm 1992. Danh mục sản phẩm gồm kẹo dẻo và kẹo xốp với nhiều hình dáng như đầu lâu, hình bầu dục và hình thoi. Các sản phẩm BUBS có hương vị chua ngọt, kết cấu mềm dai; 100% sản phẩm phù hợp với người ăn thuần chay, không chứa gelatin, dầu cọ hoặc phẩm màu AZO.

Bên cạnh nhóm sản phẩm tiêu dùng, Avella cung cấp các sản phẩm từ hạt phỉ phục vụ ngành sản xuất bánh, bánh kẹo, hệ thống quán cà phê, cửa hàng kinh doanh và doanh nghiệp chế biến thực phẩm. Danh mục nguyên liệu của doanh nghiệp gồm hạt phỉ nguyên vỏ, nhân hạt phỉ tự nhiên và rang chín, hạt phỉ cắt nhỏ, hạt phỉ lát, bột hạt phỉ, hạt phỉ dạng nhuyễn và dầu hạt phỉ. Avella cũng cung cấp bánh kẹo và chocolate nhân hạt phỉ.

Một lĩnh vực khác là thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Nothing F!shy, doanh nghiệp thực phẩm đến từ Thụy Điển, phát triển các sản phẩm thay thế hải sản, gồm phi lê cá chay, cá viên chiên giòn, burger cá chay, phi lê cá hồi chay và cá ngừ chay đóng hộp.

Công nghệ sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng trong ngành thực phẩm

Cùng với các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống, sự tham gia của Tetra Pak và ControlCert bổ sung nhóm giải pháp về công nghệ, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại Vietnam Foodexpo 2026.

Tetra Pak cung cấp các hệ thống sản xuất thực phẩm, với định hướng mang đến thực phẩm an toàn và sẵn có. Doanh nghiệp cho biết, với đội ngũ 24.000 nhân viên trên toàn cầu, đơn vị đang cung cấp các hệ thống sản xuất thực phẩm cho khách hàng, đối tác tại hơn 160 quốc gia, góp phần duy trì chuỗi cung ứng thực phẩm.

Vietnam Foodexpo 2026 tiếp tục mở rộng quy mô với hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong khi đó, ControlCert là tổ chức chứng nhận độc lập thuộc sở hữu tư nhân của Thụy Điển, cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực quản lý chất lượng, quản lý môi trường và an toàn thực phẩm.

ControlCert có năng lực chứng nhận các hệ thống quản lý theo những tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 14001 và FSSC 22000. Đây là các tiêu chuẩn được doanh nghiệp giới thiệu trong nhóm dịch vụ dành cho tổ chức chú trọng chất lượng, môi trường, an toàn thực phẩm và hiệu quả hoạt động.

Các lĩnh vực hoạt động này được giới thiệu trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất ngày càng hiện diện rõ trong ngành công nghiệp thực phẩm. Theo thông tin từ Ban tổ chức Vietnam Foodexpo 2026, có hơn 90% doanh nghiệp tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO; hơn 80% sở hữu các chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, Halal, EU Organic và các chứng nhận liên quan.

Đối với ngành thực phẩm, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn sản xuất là những yêu cầu quan trọng khi tham gia các thị trường xuất khẩu. Bên cạnh nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp cần nâng năng lực chế biến, kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường.

Trong khuôn khổ Vietnam Foodexpo 2026 sẽ diễn ra nhiều hoạt động kết nối và trao đổi chuyên môn như: Hội nghị Quốc tế ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Food Forum 2026) với chủ đề “Thúc đẩy bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU”; Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần III năm 2026 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống phân phối bán lẻ”;...