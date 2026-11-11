Vietnam Foodexpo 2026: Tạo bệ phóng giúp ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam vươn xa

Vietnam Foodexpo 2026 quy tụ các thương hiệu dẫn đầu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Nguồn: VnEconomy)

Diễn ra từ ngày 11-14/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Vietnam Foodexpo 2026 - sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế chủ lực và có tầm ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức.

Triển lãm quy tụ các thương hiệu dẫn đầu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Hà Lan, Australia, Isarel, CH Cyprus, Phần Lan...; các đơn vị đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước với các thương hiệu hàng đầu.

Các ngành hàng trưng bày bám sát chuỗi cung ứng toàn diện của ngành công nghiệp thực phẩm, bao gồm: Hàng nông sản (rau quả, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, gạo...); Thủy sản (thủy sản nguyên liệu và thủy sản chế biến); Thực phẩm chế biến và đồ uống (bánh kẹo, bơ, sữa, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm chức năng, gia vị...); và Công nghệ (máy móc, thiết bị chế biến, công nghệ bảo quản, đóng gói bao bì và các giải pháp an toàn vệ sinh thực phẩm...).

Đưa thương hiệu thực phẩm Việt kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

Đặc biệt, Vietnam Foodexpo 2026 tiếp tục có sự đồng hành của Khu gian hàng Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực thực phẩm với diện tích hơn 300m2 với sự tham gia của các doanh nghiệp: Công ty CP LC FOODS, Công ty CP Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket, Tổng Công ty Liksin, Công ty Cổ phần Nafoods Group, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ TH Food, Công ty Cổ phần Dh Foods, Công ty CP Richy Group...

Khu gian hàng Thương hiệu quốc gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, có chất lượng cao, thể hiện hình ảnh và giá trị của thương hiệu quốc gia, góp phần khẳng định uy tín, năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc Triển lãm. (Nguồn: Bộ Công Thương)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngành công nghiệp thực phẩm và nông thủy sản luôn giữ vai trò là trụ cột quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, ổn định xã hội mà còn đóng góp tỷ trọng lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng GDP của đất nước.

“Nhận thức rõ sứ mệnh đó, trong chiến lược phát triển công nghiệp và thương mại quốc gia, Bộ Công Thương luôn kiên định vai trò kiến tạo, đồng hành, hỗ trợ hệ sinh thái ngành thực phẩm vươn lên mạnh mẽ. Triển lãm Vietnam Foodexpo được Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay - chính là minh chứng sinh động cho tầm nhìn chiến lược đó. Sự kiện đã khẳng định vững chắc vị thế là Diễn đàn xúc tiến thương mại quốc gia uy tín hàng đầu, là ‘bệ phóng’ vững chắc đưa thương hiệu thực phẩm Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Không chỉ là một điểm hẹn giao thương trọng điểm, Vietnam Foodexpo tiếp tục đóng vai trò là “la bàn” chiến lược, định hướng và định hình lộ trình để ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam vươn mình hòa nhịp sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cơ hội giới thiệu các giải pháp chế biến và đóng gói xanh, bền vững

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ngành chế biến thực phẩm Việt Nam năm 2025 ước tính đạt 88 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khảo sát “Tiếng nói người tiêu dùng 2025” của PwC dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn thứ 11 thế giới vào năm 2030, với khoảng 80 triệu người dùng. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các lựa chọn thực phẩm tiện lợi đang gia tăng mạnh trên toàn cầu.

Nhà sản xuất bao bì hàng đầu thế giới Tetra Pak cho biết, gần một nửa người tiêu dùng trên toàn thế giới mua ít nhất một loại bữa ăn chế biến sẵn, trong khi khoảng 10,2 tỷ bao bì sốt chế biến sẵn được bán ra mỗi năm tại 50 thị trường. Bên cạnh đó, 59% người dùng chú trọng đến sức khỏe cho biết họ quan tâm đến các sản phẩm dinh dưỡng uống liền.

Những xu hướng này mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất Việt Nam mở rộng danh mục sản phẩm với các dòng thực phẩm tiện lợi, có thể bảo quản ở nhiệt độ thường và sử dụng các nguyên liệu quen thuộc tại địa phương, cùng với các dòng sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Marketing Tetra Pak Việt Nam chia sẻ, trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường, các doanh nghiệp F&B cần những giải pháp giúp cân bằng giữa đổi mới sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm và tăng trưởng bền vững. Vietnam Foodexpo 2026 là cơ hội để các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các giải pháp chế biến và đóng gói tương thích đồng bộ trên hành trình hiện thực hóa các cơ hội tăng trưởng mới.

Giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành của Tetra Pak. (Nguồn: Tetra Pak)

Với chủ đề “Innovation Driving Growth - Đổi mới thúc đẩy tăng trưởng”, tại Vietnam Foodexpo 2026, Tetra Pak cũng giới thiệu cách kết hợp hiểu biết thị trường và người tiêu dùng, chuyên môn phát triển sản phẩm cùng công nghệ chế biến và đóng gói để hỗ trợ các nhà sản xuất rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm.

Sự kiện cũng đánh dấu lần thứ hai Tetra Pak tham gia gian hàng “Try Swedish”, được phối hợp triển khai bởi Đại sứ quán Thụy Điển và Cơ quan Xúc tiến thương mại - đầu tư Thụy Điển (Business Sweden) tại Việt Nam. Gian hàng này sẽ quy tụ các doanh nghiệp Thụy Điển để chia sẻ chuyên môn, khai thác cơ hội hợp tác và thắt chặt quan hệ với các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam.

Ông Marcus Persson, Tham tán thương mại kiêm Giám đốc quốc gia của Business Sweden tại Việt Nam, chia sẻ: “Vietnam Foodexpo là một nền tảng quan trọng để kết nối các doanh nghiệp Thụy Điển và Việt Nam, đồng thời tăng cường sự gắn kết với ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Thông qua gian hàng Try Swedish, chúng tôi mong muốn thúc đẩy trao đổi kiến thức, mở ra những cơ hội hợp tác mới và hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ đối tác có thể tiếp tục phát triển sau Triển lãm”.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Vietnam Foodexpo 2026, cũng diễn ra Diễn đàn Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Food Forum 2026) với chủ đề “Bao bì bền vững và tuân thủ các quy định xuất khẩu: Nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng EU”. Tại đây, doanh nghiệp có thể khám phá các ý tưởng sản phẩm, trao đổi với chuyên gia về nhu cầu chế biến và đóng gói, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới để phát triển danh mục sản phẩm.

(theo Bộ Công Thương)