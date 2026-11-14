Vietnam Foodexpo 2026: Kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội xuất khẩu

Diễn ra từ ngày 11–14/11 tại TP. Hồ Chí Minh, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, nông sản và thủy sản tại Việt Nam, do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức.

Sau hơn một thập kỷ kể từ lần đầu tổ chức năm 2015, Vietnam Foodexpo 2026 tiếp tục mở rộng về quy mô với hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, là dịp để doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm giới thiệu sản phẩm, quảng bá năng lực sản xuất và tìm kiếm đối tác.