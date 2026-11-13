Vietnam Foodexpo 2026: Đổi mới chế biến và đóng gói mở hướng cho thực phẩm dinh dưỡng

Triển lãm thu hút doanh nghiệp F&B tham dự, khám phá giải pháp chế biến, đóng gói thực phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) diễn ra từ ngày 11-14/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ triển lãm năm nay quy tụ hơn 700 gian hàng của hơn 500 doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng khoảng 50% so với năm 2025, và dự kiến đón hơn 25.000 khách thương mại. Sự kiện do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức, với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ hơn 20 tỉnh, thành trong nước cùng các thương hiệu quốc tế.

Không gian triển lãm trưng bày bao phủ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, từ nông thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống đến máy móc chế biến, công nghệ bảo quản, đóng gói và giải pháp an toàn thực phẩm.

Nhiều doanh nghiệp F&B tham gia Triển lãm, quan tâm các giải pháp chế biến, đóng gói thực phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh khu trưng bày, triển lãm còn có chuỗi hội nghị, diễn đàn chuyên đề và hoạt động kết nối giao thương. Trong đó, Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 tập trung vào chủ đề thúc đẩy bao bì bền vững và nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt vào chuỗi cung ứng Liên minh châu Âu; Diễn đàn Chính sách Thương mại Trong nước bàn về kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm với hệ thống bán lẻ nội địa.

Các phiên giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Trung Quốc, Malaysia và các chuỗi phân phối lớn cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện.

Một trong số các Hội thảo trong khuôn khổ Triển lãm thu hút sự tham gia của chuyên gia và doanh nghiệp. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong bối cảnh đó, các giải pháp công nghệ giúp rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm mới và bảo đảm an toàn thực phẩm là nội dung được nhiều đơn vị tham gia giới thiệu. Tại khu vực trưng bày của mình, Tetra Pak tập trung vào hai nhóm nội dung: Giải pháp cho thực phẩm dinh dưỡng chức năng và giải pháp đóng gói Tetra Recart. Giải pháp Tetra Recart cho phép bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thường, không cần làm lạnh hay chất bảo quản, phù hợp với các sản phẩm tiện lợi như rau củ, các loại đậu, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn. Nhóm giải pháp cho thực phẩm dinh dưỡng chức năng hướng tới các sản phẩm đồ uống giàu protein và sản phẩm bổ sung dinh dưỡng.

Bao bì giấy Tetra Recart® có thế được ứng dụng cho nhiều nhóm thực phẩm như rau củ, các loại đậu, sốt, và một số sản phẩm thủy hải sản. (Ảnh: PV/Vietnam+)