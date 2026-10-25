Vietnam Food Festival 2026 tại Nhật Bản: Giao lưu văn hóa, lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt

Vietnam Food Festival 2026 là sự kiện do Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện giới thiệu và trình diễn các tiết mục về nhiều món ăn Việt như: bún chả, phở, cà phê Việt, bánh mì,… Đồng thời, trong khuôn khổ Vietnam Food Festival 2026, các hoạt động giao lưu văn hoá nghệ thuật của nghệ sĩ 2 nước như: Min, ban nhạc Bức Tường và một số nghệ sĩ nổi tiếng của Nhật Bản cũng được tổ chức, mang đến không khí sôi nổi, năng động.

Khai mạc Vietnam Food Festival 2026

Tham dự lễ khai mạc, ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản chia sẻ suốt 3 năm sinh sống tại xứ sở hoa anh đào, đi tới đâu, ông cũng thấy được sự yêu thích của người dân nước bạn dành cho ẩm thực Việt Nam. Ngược lại, người Việt Nam cũng yêu thích ẩm thực Nhật Bản.

Ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản phát biểu tại sự kiện

“Qua Vietnam Food Festival 2026, người dân Việt Nam và Nhật Bản có cơ hội hiểu hơn về ẩm thực, văn hoá giữa 2 quốc gia. Do đó, ẩm thực là một trong những phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hoá hai nước. Đặc biệt, hướng tới ngày văn hoá Việt Nam 24/11 sắp tới, sự kiện cũng góp phần hưởng ứng, quảng bá văn hoá Việt Nam đến Nhật Bản” - ông Phạm Quang Hiệu cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn công tác Việt Nam cho biết phở là món ăn quen thuộc, tinh hoa văn hóa được kết tinh, sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ người Việt. Trong đó, phở Hà Nội mang hương vị thanh tao, góp phần thể hiện nét hào hoa, thanh lịch của con người, trở thành món ăn đặc sắc, riêng biệt của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Vì vậy, việc giới thiệu phở tại thủ đô Tokyo nhằm quảng bá món ăn, mở ra cơ hội để công chúng Nhật Bản tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam.

Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn công tác Việt Nam chia sê về ý nghĩa của sự kiện

Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, sự gặp gỡ trong triết lý ẩm thực, trân trọng thiên nhiên, đề cao sự tinh tế và hướng tới sức khỏe con người. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, giao lưu văn hóa, ẩm thực là một trong những cầu nối góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Chính vì vậy, nhân dịp này, Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá di sản Phở tại Vietnam Food Festival 2026. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Vietnam Food Festival 2026, tọa đàm “Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam” cũng mang đến những góc nhìn đặc biệt về giá trị văn hóa, phương pháp chế biến và nỗ lực gìn giữ, phát huy di sản phở Việt Nam.

Ông Phạm Quang Hiệu, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản và ông Trương Minh Tiền, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn công tác Việt Nam tham quan gian trưng bày phở

Tại buổi tọa đàm, bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa (Sở VHTT&DL Hà Nội) cho biết phở là di sản văn hóa kết tinh trong đời sống thường ngày của người Việt Nam. Những công thức được truyền dạy qua nhiều thế hệ, tập quán ăn phở gắn với nhịp sống của mỗi người từ khi sinh ra, trưởng thành đến lúc tuổi già. Từ đó, món ăn trở thành một phần ký ức và bản sắc văn hóa của nhiều thế hệ.

Đồng thời, Hà Nội xác định ẩm thực trở thành mũi nhọn để phát triển công nghiệp văn hoá. Hiện nay, Hà Nội đang xây dựng bản đồ ẩm thực, giúp du khách có thể biết đến và tìm hiểu nhiều hơn về câu chuyện ẩm thực và văn hoá Hà Nội. Đặc biệt, phở kể câu chuyện về người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện và hiếu khách.

Bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa (Sở VHTT&DL Hà Nội) với những câu chuyện về ẩm thực

“Hiện nay, Hà Nội đang có gần 700 quán phở thâm niên hơn 20 năm. Do vậy, bên cạnh những sự kiện quảng bá ở trong nước, chúng tôi muốn lan toả nhiều hơn giá trị di sản ẩm thực đến với bạn bè quốc tế. Tại Vietnam Food Festival 2026 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, ngoài việc giới thiệu về tri thức, kỹ nghệ, tập quán, ký ức và cộng đồng Phở Việt, chúng tôi còn mang đến những bức ký hoạ về phở do các bạn trẻ Việt Nam sáng tác, đó là những sản IP văn hoá đầy sáng tạo” - bà Hương Thủy nói thêm.

Đồng thời, chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Trường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm đầu bếp Việt Nam đã bật mí 5 nguyên tắc tạo nên một bát phở ngon, từ lựa chọn bánh phở, nguyên liệu, kỹ thuật ninh nước dùng, phối trộn gia vị đến cách phục vụ. Qua đó, ông nhấn mạnh sự tinh tế trong kỹ thuật chế biến và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đây cũng là những giá trị góp phần tạo nên bản sắc riêng của phở Việt Nam cần được gìn giữ, lan tỏa tới cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Trường Quân, Chủ tịch Hiệp hội Dạy nghề và Việc làm đầu bếp Việt Nam đã bật mí 5 nguyên tắc tạo nên một bát phở ngon

Thông qua Vietnam Food Festival 2026 và tọa đàm về di sản phở, các đại biểu mong muốn thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, mở rộng cơ hội giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới bạn bè năm châu.