Vietnam Food Festival 2026: Quảng bá di sản Phở Việt Nam tại Tokyo

Chương trình giới thiệu ẩm thực và tọa đàm chuyên đề "Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam" nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, tri thức chế biến và nỗ lực gìn giữ di sản phở tới bạn bè quốc tế do Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội phối hợp với Acecook Việt Nam tổ chức.

Phở Việt Nam: Cầu nối giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản

Tham dự lễ khai mạc, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò của ẩm thực trong việc tăng cường sự thấu hiểu giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ cho biết, trong ba năm công tác tại Nhật Bản, ông nhận thấy ẩm thực Việt Nam luôn nhận được sự yêu thích của người dân sở tại; ngược lại, người Việt Nam cũng dành nhiều tình cảm cho ẩm thực Nhật Bản. Qua ẩm thực, người dân hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa, phong tục và lối sống của nhau. Vì vậy, ẩm thực là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ khai mạc "Vietnam Food Festival 2026" tại Công viên Shiba, Tokyo (Nhật Bản)

Tại lễ khai mạc, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn công tác Việt Nam, khẳng định: Phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là tinh hoa văn hóa được kết tinh, sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ người Việt.

Trong đó, phở Hà Nội mang hương vị thanh tao, góp phần thể hiện nét hào hoa, thanh lịch của con người và mảnh đất Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến. Việc giới thiệu phở tại Tokyo vì thế không đơn thuần là quảng bá một món ăn nổi tiếng, mà còn mở ra cơ hội để công chúng Nhật Bản tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản có những điểm tương đồng trong triết lý ẩm thực, cùng trân trọng thiên nhiên, đề cao sự tinh tế và hướng tới sức khỏe con người. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển, giao lưu ẩm thực là một trong những cầu nối góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Ông Phạm Quang Hiệu (bìa phải) - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản và ông Trương Minh Tiến tham quan gian trưng bày Phở

Bên cạnh phở, Vietnam Food Festival 2026 còn giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng như bún chả, bánh mì, cà phê Việt Nam, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ hai nước, trong đó có Ban nhạc Bức Tường, ca sĩ MIN và một số nghệ sĩ Nhật Bản.

Gìn giữ giá trị di sản, phát huy nguồn lực văn hóa

Trong khuôn khổ lễ hội, tọa đàm "Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam" tập trung làm rõ những giá trị văn hóa, tri thức chế biến và câu chuyện bảo tồn, quảng bá phở Việt Nam trong đời sống đương đại.

Theo bà Bùi Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phở không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là di sản văn hóa kết tinh trong đời sống thường ngày của người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung. Những tri thức, tập quán ăn phở gắn với nhịp sống mỗi người, từ khi sinh ra, trưởng thành đến lúc tuổi già, khiến món ăn trở thành một phần ký ức và bản sắc văn hóa của nhiều thế hệ.

Hà Nội xác định ẩm thực là một trong những lĩnh vực có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa. Thành phố đang xây dựng bản đồ ẩm thực nhằm giúp du khách khám phá những địa chỉ và câu chuyện văn hóa đặc sắc của Thủ đô. Trong đó, phở là điểm nhấn để giới thiệu hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện và hiếu khách.

Theo thông tin được bà Bùi Thị Hương Thủy chia sẻ tại tọa đàm, Hà Nội hiện có gần 700 quán phở với thâm niên hơn 20 năm. Bên cạnh các hoạt động quảng bá trong nước, thành phố mong muốn đưa những giá trị di sản ẩm thực đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Du khách tham quan các gian trưng bày tại Vietnam Food Festival 2026

Tại Vietnam Food Festival 2026, Đoàn Việt Nam không chỉ giới thiệu tri thức, kỹ nghệ, tập quán, ký ức và cộng đồng phở Việt mà còn mang đến những bức ký họa về phở do các bạn trẻ Việt Nam sáng tác. Đây là cách tiếp cận sáng tạo, mở rộng khả năng quảng bá di sản thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, đồng thời khơi gợi cảm hứng phát triển các sản phẩm văn hóa mới.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Morimoto Junichi, Giám đốc Khối Marketing Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, cho biết: "Sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, doanh nghiệp nhận thấy phở có sức kết nối mạnh mẽ với người Việt và bạn bè quốc tế. Từ tình yêu dành cho phở Việt, Acecook phát triển sản phẩm phở ăn liền với mong muốn đưa hương vị truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại".

Không chỉ phát triển sản phẩm, Acecook còn đồng hành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, các nghệ nhân và tổ chức chuyên môn trong quá trình xây dựng hồ sơ hướng tới ghi danh phở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự tham gia của doanh nghiệp cho thấy vai trò của khu vực tư nhân trong việc mở rộng phương thức quảng bá và đưa giá trị truyền thống đến với công chúng. Tuy nhiên, phát triển sản phẩm cần song hành với việc tôn trọng, gìn giữ những tri thức, kỹ nghệ và thực hành văn hóa đã làm nên bản sắc phở Việt.

Ban nhạc Bức Tường và ca sĩ MIN tham gia biểu diễn tại sự kiện

Đối với Hà Nội, quảng bá phở còn gắn với mục tiêu phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch. Khi món ăn được giới thiệu cùng câu chuyện về lịch sử, con người, tập quán và nghệ thuật chế biến, trải nghiệm của du khách được mở rộng, góp phần tạo sức hấp dẫn cho điểm đến.

Thông qua Vietnam Food Festival 2026 và tọa đàm "Di sản văn hóa ẩm thực phở Việt Nam", các đại biểu kỳ vọng thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đồng thời mở rộng cơ hội giới thiệu ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Từ Tokyo, câu chuyện về phở Việt tiếp tục được lan tỏa bằng hương vị, ký ức và bản sắc. Hành trình đưa phở ra thế giới không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam mà còn đặt ra yêu cầu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn truyền thống, phát huy vai trò cộng đồng và sáng tạo những phương thức quảng bá mới.