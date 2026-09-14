Vietnam Day 2026 tại Kyushu - Okinawa:Kết nối văn hóa, mở rộng hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Sự kiện giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực và tiềm năng của nông sản Việt Nam

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với các tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Đắk Lắk, Đồng Tháp cùng các cơ quan, tổ chức, hội đoàn người Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tổ chức, góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Với chủ đề “Discover Viet Nam - Connect Kyushu” (Khám phá Việt Nam - Kết nối Kyushu), sự kiện đã trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu giữa Việt Nam với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân khu vực Kyushu - Okinawa.

Đây là hoạt động kết hợp giữa ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và xúc tiến thương mại, thu hút sự tham dự của lãnh đạo chính quyền các địa phương Nhật Bản, các tổ chức hữu nghị, đông đảo doanh nghiệp cùng hàng nghìn kiều bào và người dân sở tại.

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa (12.9), không gian sự kiện đã thu hút đông đảo người dân Fukuoka và du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Các gian hàng ẩm thực, nông sản và sản phẩm OCOP của nhiều địa phương Việt Nam mang đến những trải nghiệm gần gũi, sinh động, qua đó giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực và tiềm năng của nông sản Việt Nam.

Tại đây, khách tham quan có dịp thưởng thức nhiều món ăn truyền thống, đồng thời tìm hiểu các sản phẩm OCOP và nông sản chế biến chất lượng cao.

Sự đa dạng của các sản phẩm vừa góp phần tạo nên sức hút cho sự kiện vừa mở ra cơ hội quảng bá, kết nối sản phẩm Việt Nam với thị trường Nhật Bản.

Bên cạnh không gian ẩm thực và quảng bá sản phẩm, Ban Tổ chức còn mang đến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa giàu tính tương tác, tạo cơ hội để người dân sở tại và du khách trực tiếp trải nghiệm những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Không gian trải nghiệm áo dài thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, góp phần giới thiệu vẻ đẹp duyên dáng của trang phục truyền thống Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Tính đến hết sáng 13.9, Ban Tổ chức đã trao tặng 500 bộ áo dài cho khách tham quan chương trình.

Khu vực các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy dây, nhảy sạp... cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia, tạo nên không khí giao lưu gần gũi và thân thiện.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật do các bạn trẻ trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu biểu diễn đã mang đến những giai điệu quê hương giàu cảm xúc, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa Việt Nam và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt xa quê.

Những hoạt động giao lưu văn hóa sôi nổi tiếp tục được nối dài trong lễ khai mạc chính thức chương trình vào sáng 13.9, với sự tham dự của đông đảo đại biểu Việt Nam và Nhật Bản.

Tham dự buổi lễ có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương, Thống đốc tỉnh Fukuoka Hattori Seitaro cùng lãnh đạo nhiều địa phương khác trong khu vực Kyushu - Okinawa; lãnh đạo Hội Hữu nghị Kyushu - Việt Nam, đại diện cơ quan lãnh sự các nước Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Để lại ấn tượng đặc biệt tại lễ khai mạc là hình ảnh các lãnh đạo địa phương Nhật Bản và lãnh đạo Hội Hữu nghị Kyushu - Việt Nam cùng duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam.

Hình ảnh này không chỉ tạo nên sắc màu đẹp cho sự kiện, mà còn thể hiện tình cảm, sự trân trọng và sự gắn kết ngày càng gần gũi giữa Việt Nam với các địa phương và người dân khu vực Kyushu - Okinawa.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp.

Sự kiện Vietnam Day 2026 góp phần quảng bá nét đẹp đất nước, con người, văn hóa truyền thống, nghệ thuật ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đồng thời tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với tỉnh Fukuoka cũng như khu vực Kyushu - Okinawa.

Thay mặt chính quyền tỉnh Fukuoka, Thống đốc Hattori Seitaro đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện, nhấn mạnh vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tin tưởng sự kiện sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Fukuoka và các đối tác Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương Việt Nam và thưởng thức nhiều sản phẩm đặc trưng.

Chương trình còn mang đến nhiều hoạt động giàu ý nghĩa, trong đó có “Việt Nam trong mắt tôi” với những chia sẻ của các bạn trẻ Nhật Bản về đất nước, con người Việt Nam; “Việt Nam trong em” với câu chuyện về quê hương được các em nhỏ Việt Nam thế hệ thứ hai, thứ ba tại Nhật Bản kể bằng sự hồn nhiên và trong sáng.

Thành công của “Vietnam Day 2026” tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc vun đắp tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với vùng Kyushu - Okinawa.

Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại khu vực hướng về quê hương, cùng lan tỏa niềm tự hào dân tộc và giới thiệu đến bạn bè Nhật Bản những nét đẹp trong văn hóa, ẩm thực, sản vật địa phương và con người Việt Nam.