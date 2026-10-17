Vietnam Airlines tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam

vietnam airlines

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được triển khai từ năm 2003, nhằm xây dựng và phát triển các thương hiệu Việt Nam có uy tín, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Chương trình lựa chọn các thương hiệu tiêu biểu dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong.

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu Vietnam Airlines năm 2026 đạt 513 triệu USD, tăng 36% so với năm trước, đưa Hãng lần đầu vào Top 50 thương hiệu hàng không giá trị nhất thế giới, ở vị trí thứ 49. Vietnam Airlines cũng xếp thứ 15 thế giới về sức mạnh thương hiệu hàng không và nằm trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam.

Danh hiệu ghi nhận những kết quả của Hãng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng bay và phát triển thương hiệu trên thị trường quốc tế

Những năm gần đây, Vietnam Airlines tập trung hiện đại hóa đội tàu bay, mở thêm đường bay quốc tế và đầu tư nâng cấp dịch vụ. Hãng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm hành khách, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường hàng không.

Trong 9 tháng năm 2026, Vietnam Airlines thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, cùng 274.000 tấn hàng hóa. Cả năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu vận chuyển 27,7 triệu lượt hành khách và 361,4 nghìn tấn hàng hóa; doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 155.477 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Hãng mở thêm các đường bay đến Amsterdam, Phuket và Colombo và dự kiến khai trương các đường bay đến Ahmedabad, Hàng Châu và Singapore trong quý IV/2026, mở rộng kết nối giữa Việt Nam với các thị trường du lịch, thương mại và đầu tư.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Thương hiệu quốc gia là một danh hiệu đáng tự hào, nhưng quan trọng hơn là trách nhiệm giữ gìn uy tín của thương hiệu Việt Nam. Với Vietnam Airlines, uy tín ấy được tạo dựng từ chất lượng phục vụ trên mỗi chuyến bay và sự tin tưởng của hành khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới để Vietnam Airlines đủ sức cạnh tranh với các hãng hàng không hàng đầu trong khu vực và thế giới”.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và nhân đạo được Đảng, Nhà nước giao. Gần đây, Hãng triển khai hai chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ, cứu nạn và hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam tới Venezuela, góp phần thể hiện trách nhiệm và tinh thần tương trợ quốc tế.

Năm 2026, Vietnam Airlines có năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Fortune Southeast Asia 500, được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh ngành Logistics và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh. Hãng cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Là Hãng hàng không Quốc gia và thành viên liên minh hàng không SkyTeam, Vietnam Airlines tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với thế giới, đồng thời đưa thế giới đến Việt Nam. Hãng tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng khai thác, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao vào năm 2030. Để đạt mục tiêu này, Hãng đang từng bước nâng cấp sản phẩm, dịch vụ và hoàn thiện trải nghiệm hành khách, hướng tới xây dựng một thương hiệu hàng không Việt Nam có chất lượng và uy tín trên bản đồ hàng không toàn cầu.