Vietnam Airlines tăng chuyến bay đón dòng khách từ Nhật Bản

Ngày 10/11, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, hãng sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Osaka (Nhật Bản) từ 11 chuyến lên 14 chuyến mỗi tuần, bắt đầu từ ngày 30/11/2026. Với việc tăng thêm các chuyến bay này, tổng số chuyến bay của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đạt 79 chuyến mỗi tuần.

Theo kế hoạch, đường bay Hà Nội - Osaka được khai thác bằng các dòng tàu bay Boeing 787 và Airbus A321. Các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội vào lúc 1 giờ và 8 giờ 30 hằng ngày; chiều ngược lại, từ Osaka về Hà Nội khởi hành lúc 10 giờ và 15 giờ 40 (theo giờ địa phương). Việc bố trí hai khung giờ bay mỗi ngày giúp hành khách có thêm lựa chọn trong việc sắp xếp lịch trình, đặc biệt đối với khách du lịch, người đi công tác, học tập, lao động và thăm thân giữa hai nước.

Vietnam Airlines cắt băng khai trương chuyến bay tần suất mới buổi chiều trên đường bay Osaka - Hà Nội tại sân bay quốc tế Kansai

Đáng chú ý, động thái tăng chuyến diễn ra trong bối cảnh thị trường khách du lịch Nhật Bản đến Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 757.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025. Nhật Bản tiếp tục nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam.

Sự gia tăng lượng khách từ thị trường này không chỉ mang lại cơ hội phát triển cho ngành du lịch mà còn thúc đẩy nhu cầu vận chuyển hàng không, kết nối thương mại, đầu tư và giao lưu giữa người dân hai quốc gia. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng là điểm đến thu hút đông đảo hành khách Việt Nam với các mục đích du lịch, học tập, làm việc và thăm thân. Việc tăng tần suất bay được kỳ vọng góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản trong việc đi lại, trở về quê hương.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm trong mạng đường bay quốc tế của hãng. “Nhật Bản là thị trường trọng điểm trong mạng bay quốc tế của Vietnam Airlines. Tăng chuyến Hà Nội - Osaka là bước đi cụ thể sau thỏa thuận liên doanh với ANA, giúp hành khách hai nước có thêm giờ bay, nối chuyến thuận tiện hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm đường bay tới các địa phương của Nhật Bản”, ông Trung chia sẻ.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác mạng đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng với các thành phố lớn của Nhật Bản như Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka.