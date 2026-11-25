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Vietnam Airlines ra mắt “Bản đồ những cánh chim bay”, cuốn đầu tiên trong bộ sách truyện về các linh vật đại diện cho hãng trong khuôn khổ “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc.

Cuốn sách được giới thiệu trong khuôn khổ “Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Do tác giả Maika sáng tác, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành, tác phẩm được thể hiện song ngữ Việt - Anh với hình thức minh họa sinh động, hướng tới bạn đọc nhỏ tuổi trong nước và quốc tế.

“Bản đồ những cánh chim bay” đưa người đọc đến Sky Academy, học viện trên bầu trời nơi bốn nhân vật Neo, Specs, Zippy và Minh bắt đầu hành trình học tập, khám phá và trưởng thành. Từ tấm bản đồ cổ được tìm thấy trong thư viện, nhóm bạn bước vào cuộc phiêu lưu dọc bờ biển Việt Nam, lần theo dấu vết của một kho báu bí ẩn.

"Bản đồ những cánh chim bay” là cuốn đầu tiên trong bộ sách truyện về các linh vật đại diện cho hãng lấy cảm hứng từ lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Trên hành trình ấy, các nhân vật gặp một chú chim bị tụt lại phía sau đàn di cư và quyết định dừng lại giúp đỡ. Cuộc gặp gỡ tình cờ dẫn cả nhóm đến phát hiện một di vật bằng đồng mang hình Chim Lạc, gợi nhắc về nền văn minh Đông Sơn và những dấu ấn văn hóa lâu đời của người Việt. Hình tượng cánh chim trên di vật cổ tạo mối liên hệ giữa những chuyến bay hôm nay với khát vọng vươn xa đã hiện diện trong đời sống tinh thần dân tộc từ hàng nghìn năm trước.

Hệ thống Mascot Vietnam Airlines ra mắt từ năm 2024, với tạo hình lấy cảm hứng từ các dòng tàu bay hiện đại của hãng, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động và sáng tạo. Với tạo hình và cá tính riêng, các linh vật góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu, tạo sự gần gũi, gắn kết với khách hàng và mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc. Trên nền tảng đó, Vietnam Airlines phát triển thế giới truyện Sky Academy, kết nối hình ảnh hàng không với những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và di sản Việt Nam.

Trong bộ sách, bốn nhân vật Neo, Specs, Zippy và Minh được xây dựng với tính cách, sở trường và những điểm chưa hoàn thiện khác nhau. Tình bạn, lòng nhân ái, sự can đảm và tinh thần khám phá được thể hiện qua những lựa chọn, thử thách mà các nhân vật trải qua. Phương châm “Vững cội nguồn, chắp cánh bay” trở thành sợi dây xuyên suốt thế giới Sky Academy.

Vietnam Airlines phát triển thế giới truyện Sky Academy, kết nối hình ảnh hàng không với những câu chuyện về văn hóa, lịch sử và di sản Việt Nam.

“Bản đồ những cánh chim bay” là điểm khởi đầu của dự án phát triển nội dung Sky Academy trong 5 năm, với các tập sách và chương truyện nối tiếp hành trình trưởng thành của bốn học viên. Mỗi câu chuyện có thể được đọc độc lập nhưng vẫn gắn với một thế giới nhân vật chung, nơi những trải nghiệm, cuộc gặp gỡ và bài học từ các chuyến đi được lưu giữ, phát triển theo thời gian.

Nguồn cảm hứng của dự án được khai thác từ chính hoạt động của Vietnam Airlines, trải rộng từ mạng đường bay, điểm đến, sản phẩm dịch vụ đến các hoạt động cộng đồng và những dấu mốc phát triển của hãng. Di sản, lễ hội, phong tục, sản vật địa phương hay những câu chuyện đời thường trên mỗi hành trình đều có thể trở thành chất liệu cho các cuộc phiêu lưu. Theo định hướng này, quá trình trưởng thành của các nhân vật cũng song hành với hành trình phát triển của Vietnam Airlines, tạo nên mối liên hệ giữa thế giới tưởng tượng và hoạt động hàng không.

Thông qua bộ sách truyện Mascot, Vietnam Airlines đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng hình thức sáng tạo, góp phần lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ: “Thông qua bộ sách truyện Mascot, Vietnam Airlines mong muốn đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng ngôn ngữ sáng tạo, khơi dậy tình yêu cội nguồn và niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi kỳ vọng những câu chuyện này sẽ đồng hành cùng độc giả trên hành trình khám phá đất nước, đồng thời góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.”

Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines luôn gắn sứ mệnh kết nối đất nước với trách nhiệm gìn giữ và quảng bá bản sắc dân tộc. Bộ sách truyện Mascot thể hiện nỗ lực của hãng khi đưa các giá trị di sản vào những sản phẩm sáng tạo, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa trong thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.