Vietnam Airlines mở rộng liên kết hàng không, du lịch với Lào, Campuchia

Ông Đinh Văn Tuấn, PTGĐ Vietnam Airlines và ông Lok Neak Oknha Dr. Pung Kheav Se, Chủ tịch HĐQT CAIC trao biên bản hợp tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VNA

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa trao hai biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Hiệp hội Đại lý Du lịch Lào (LATA) và Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia (CAIC), nhằm phát triển các tour du lịch liên quốc gia và mở rộng kết nối hàng không khu vực.

Các thỏa thuận này được trao tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia ngày 8-9/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hai quốc gia của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Dư địa khai thác tour du lịch liên quốc gia

Trong 9 tháng đầu năm năm 2026, Việt Nam đã đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt khoảng 14,7 triệu lượt, chiếm tỷ trọng 83,2%. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường nguồn lớn nhất, bên cạnh các tập khách từ Nhật Bản, Australia, Mỹ và châu Âu.

Dựa trên nguồn khách quốc tế này, các doanh nghiệp hàng không và lữ hành đang có thêm dư địa để khai thác các tour kết hợp nhiều điểm đến tại Đông Dương. Khách du lịch đường dài có thể khám phá các đô thị, bãi biển và ẩm thực tại Việt Nam trước khi nối chuyến đến cố đô Luang Prabang của Lào hoặc quần thể Angkor tại Campuchia trong cùng một hành trình.

Nhằm phục vụ chiến lược trên, mạng lưới hàng không đóng vai trò nền tảng. Vietnam Airlines hiện đang khai thác 2 đường bay kết nối Việt Nam với Vientiane và Luang Prabang (Lào) với tổng tần suất 12 chuyến mỗi tuần; đồng thời duy trì 4 đường bay giữa Hà Nội, TP HCM với Siem Reap và Phnom Penh (Campuchia) với tổng tần suất 25 chuyến mỗi tuần.

Trong 9 tháng năm 2026, hãng đã vận chuyển khoảng 103.500 lượt khách trên các đường bay Việt Nam – Lào và 262.400 lượt khách trên các đường bay Việt Nam – Campuchia.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, với lợi thế mạng bay quốc tế, hãng giữ vai trò kết nối Việt Nam và các điểm đến Đông Dương với thế giới. Thông qua hợp tác với đối tác tại Lào và Campuchia, hãng hướng tới khai thác hiệu quả hơn dòng khách quốc tế, mở rộng các hành trình liên quốc gia và góp phần phát triển du lịch khu vực bền vững.

Đẩy mạnh liên kết mạng bay và lữ hành

Cụ thể hóa định hướng hợp tác, theo thỏa thuận ký kết với LATA, Vietnam Airlines sẽ phối hợp xây dựng và quảng bá các chương trình du lịch Việt Nam – Lào, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành thành viên để phát triển nguồn khách và mở rộng kênh phân phối.

Đối với thỏa thuận cùng CAIC - đơn vị phát triển sân bay quốc tế Techo (Campuchia), hai bên sẽ tập trung nghiên cứu duy trì, tăng tần suất các đường bay kết nối sân bay này với Hà Nội, TP HCM và đánh giá khả năng mở các đường bay mới.

Đồng thời, các bên cũng hợp tác xúc tiến thương mại, quảng bá dịch vụ và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về khai thác hàng không, an toàn, chất lượng phục vụ và chuyển đổi số.

Các thỏa thuận hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách quốc tế kết hợp tham quan nhiều điểm đến Đông Dương, mở rộng quy mô thị trường cho các doanh nghiệp du lịch và nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới đường bay giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trần Trọng