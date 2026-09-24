Vietnam Airlines mở rộng dịch vụ số với Visa và AWS

Ông Lê Trường Giang, Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines và ông Robert B. Thomson, Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Quan hệ chính phủ toàn cầu Visa trao MOU tại buổi tiếp riêng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TRUNG PHONG)

Hai thỏa thuận đặt trọng tâm vào chuỗi tiện ích xuyên suốt quá trình phục vụ hành khách, từ đặt chỗ, thanh toán, tích lũy quyền lợi, sử dụng tiện ích tại sân bay, trên chuyến bay đến trải nghiệm tại điểm đến. Đây là bước đi tiếp theo của hãng trong việc đưa hàng không gắn sâu hơn với tài chính, du lịch, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Ông Lê Trường Giang, Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, cho biết: “Hành khách ngày nay không chỉ quan tâm đến chuyến bay, mà còn kỳ vọng các dịch vụ trước, trong và sau chuyến bay được kết nối thuận tiện hơn. Hợp tác với Visa và AWS giúp Vietnam Airlines có thêm nền tảng để phát triển các tiện ích số, qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành của hãng”.

Trong thỏa thuận với Visa, một nội dung đáng chú ý là gia tăng giá trị cho hội viên thông qua việc đưa Lotusmiles từ chương trình khách hàng thường xuyên thành nền tảng Loyalty gắn với du lịch, phong cách sống và mạng lưới đối tác rộng hơn. Danh mục thẻ đồng thương hiệu dự kiến được xây dựng tại thị trường trong nước và quốc tế. Các sản phẩm này nhằm làm phong phú quyền lợi cho hội viên Lotusmiles, khách bay thường xuyên và nhóm khách hàng có giá trị cao thông qua các tiện ích tại sân bay, phòng khách, ưu tiên làm thủ tục, ẩm thực, lưu trú, mua sắm và trải nghiệm du lịch.

Ở mảng thanh toán, hai bên hướng tới ứng dụng các giải pháp số vào hoạt động thương mại, hệ thống đại lý, mua sắm và chuỗi cung ứng. Hợp tác cũng mở sang quảng bá Việt Nam và các đường bay tại những thị trường trọng điểm, gắn hàng không với nhu cầu du lịch, chi tiêu và trải nghiệm tại điểm đến.

Ông Lê Trường Giang, Thành viên Hội đồng quản trị Vietnam Airlines (thứ nhất từ phải qua) dự Tọa đàm bàn tròn cấp cao với các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: TRUNG PHONG)

Vietnam Airlines “bắt tay” với AWS, một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới, tập trung vào ba lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và Internet trên máy bay, phục vụ mục tiêu chuyển đổi thành hãng hàng không số.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hai bên sẽ đánh giá khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, AI tạo sinh và các mô hình AI trong chăm sóc hành khách, thương mại, khai thác bay, bảo dưỡng, quản trị doanh nghiệp, phân tích dữ liệu và tối ưu hóa quy trình vận hành.

Việc ký hợp tác với Visa và AWS phù hợp với định hướng tăng cường liên kết cùng các đối tác quốc tế, bổ sung sản phẩm của hãng. Vietnam Airlines hướng tới mô hình phát triển hiện đại hơn, trong đó dịch vụ hàng không không dừng ở vận chuyển hành khách mà được mở rộng thành chuỗi tiện ích kết nối từ mặt đất, trên không đến điểm đến. Đây cũng là hướng đi góp phần đưa hàng không Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi dịch vụ toàn cầu về du lịch, tài chính, dữ liệu và công nghệ.